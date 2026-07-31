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Gümüşhane Festivali Devam Ediyor

Gümüşhane Festivali Devam Ediyor
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29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Gümüşhane'de, "29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri" festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

???????Belediyenin ev sahipliğinde, Gümüşhane Valiliği ve Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili kurumların katkılarıyla organize edilen festival ikinci gününde de devam etti.

Festival kapsamında belediye önünde kurulan sahnede İran, Kırgızistan, Ankara, İstanbul ve Giresun'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Yerel sanatçıların sahne aldığı festivale vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Etkinlikte gösterilerini sergileyen Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halk Oyunları Topluluğu Antrenörü Mutlu Yaslıoğlu, AA muhabirine, festivale katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yaslıoğlu, sağlık çalışanlarından oluşan ekibin sanata ve kültüre hizmet etmek için gayret gösterdiğini belirtti.

Ekipte yer alan Fatma Günaydın, mesleklerini yaparken aynı zamanda da kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Festival, 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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