Gümüşhane Torul Halk Eğitimi Merkezi\'nde Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.
Kaymakam Muhammet Kılıçaslan, Torul Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde organize edilen serginin açılışında, geleneksel el sanatlarını yaşatan usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ise 129 kursta 1600 kursiyere eğitim verildiğini ifade etti.
Vali Alper Tanrısever, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz'ün de katıldığı sergide, kursiyerlerin hazırladıkları çeşitli ürünler yer aldı.
Sergi, 11 Mayıs Salı gününe kadar gezilebilecek.
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