Gündüz Düşleri sergisi Antalya'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Gündüz Düşleri sergisi Antalya'da sanatseverlerle buluştu

Antalya'da güz sezonunun 2. sergisi "Gündüz Düşleri" sanatseverlere kapılarını açtı.

Antalya'da güz sezonunun 2. sergisi "Gündüz Düşleri" sanatseverlere kapılarını açtı. Gerçek ve gerçek dışı görüntüleri birleştirerek hayal kurma eyleminden yola çıkılan sergi, Antalya Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. Ani Çelik Arevyan, Mike Berg, Selçuk Demirel, Nermin Er, Esra Özdoğan ve Aras Seddigh'in seriler halindeki son dönem çalışmalarını bir araya getiren sergi, tanımlı, tanımsız imgeler, doğa soyutlamaları, yalnızlık teması gibi biçim ve ifadeleri bir araya getiriyor. Sergi, 13 Şubat 2022'ye kadar her gün 11.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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