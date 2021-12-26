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ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi - Son Dakika

ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi

26.12.2021 11:08

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1919 rakamlı zirvesi olan Şanlıurfa'daki bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ yoğun ilgi görüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1919 rakamlı zirvesi olan Şanlıurfa'daki bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ yoğun ilgi görüyor.

Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ"ı olarak nitelendirilen Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 35 santimetreyi aşmasıyla kayak sezonu başladı.

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden günübirlik gelen kayakseverler, tesiste kaymanın yanı sıra temiz havada kar üstünde mangal keyfi yapıp stres atıyor.

Kimi grupların davul zurna eşliğinde kar üstünde geniş halay kuyrukları oluşturduğu merkezde, bazı vatandaşlar da yöresel kıyafetleriyle kayak yapıyor.

Acemi kayakçıların peş peşe düşüşleriyle renkli görüntülerin oluştuğu merkezde, kimi profesyoneller ise kayak takımlarıyla pistte kar püskürterek şov yaptı.

"Elverişli ortam oluştu"

Karacadağ Kayak Merkezi Sorumlusu Orhan Atilla, AA muhabirine, geçen yıl salgın nedeniyle açamadıkları tesiste iki yılın ardından misafirleriyle buluşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Normal yıllara göre bu yıl karın erken düştüğünü belirten Atilla, şöyle konuştu:

"Son 2 yıldır doğru dürüst kar yoktu. Geçen yıl pandemi dolayısıyla kapalıydık. Bu sene yeni kar yağdı. Kar kalınlığı 35 santimetre civarında bulunuyor. Kayak için elverişli bir ortam oluştu. Geçen yıl gelemeyen misafirlerimizin bu yıl çok daha fazla sayıda geleceğini umuyorum. Yoğunluk normal yıllara göre bu sene yüzde 50 oranında artarak başladı. İlgi, merkezimize gelen telefonlara ve ziyaretçilerin rezervasyonlarına yansıyor. Bu sene daha iyi bir potansiyelin olacağını öngörüyoruz."

Ziyaretçiler memnun kalıyor

Diyarbakır'dan gelen 7. sınıf öğrencisi İlayda Taş da Kovid-19 nedeniyle birçok etkinlikten uzak kaldıklarını ancak temiz bir havada arkadaşlarıyla merkezde buluştuklarını söyledi.

Eğlenceli vakit geçirdiğini ifade eden Taş, kayak yapıp uzun süre halay çektiğini anlattı.

Diyarbakır'dan gelen Ali Can ise ilk defa Karacadağ'a geldiğini ifade ederek, "Uzun süredir böyle bir etkinliğe katılmamıştım. Gerçekten çok eğlenceli oldu. İlk kez kayak yapmayı denedim, gayet güzel oldu. Burada davul zurna getirdiler, halay çekip çok güzel eğlendik. " dedi.

Merkeze öğrencilerini getiren öğretmenlerden Gizem Demir de kış aylarında yapılacak en güzel etkinliklerin başında kayak merkezlerine gidilmesinin geldiğini belirterek, keyifli vakit geçirmek isteyenlere kayak pistlerini önerdi.

ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi
ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi
ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi
ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi
ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi
ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi
ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi
ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi

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Kayak Merkezi, Diyarbakır, Güneydoğu, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi - Son Dakika
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