Güroluk Mahallesi\'nde Geleneksel Aşure Hayrı

Buldan'a bağlı Güroluk Mahallesi'nde, muhtar öncülüğünde düzenlenen geleneksel aşure hayrı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. İmece usulüyle hazırlanan aşure ikramı, 34 yıldır mahallede birlik ve beraberliğin simgesi olmayı sürdürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi'nde, 34 yıldır aralıksız sürdürülen geleneksel aşure hayrı bu yıl da mahalle sakinleri ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Güroluk Mahallesi Muhtarı Paşa Ali Yılmazkoç'un öncülüğünde düzenlenen etkinlik, mahalle halkı ile hayırseverlerin imece usulü katkılarıyla hazırlandı. Kazanlarda pişirilen aşureler, programa katılan vatandaşlara ikram edildi.

34 yıldır devam eden geleneğin mahalle için büyük önem taşıdığını belirten Muhtar Paşa Ali Yılmazkoç, "Bu gelenek bizlere emanet. Mahallemizde ebediyete göç etmiş tüm vatandaşlarımızın ruhlarına hediye ediyoruz. Ömrümüz yettiğince bu geleneğimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Emeği geçen, katkı sunan ve katılım sağlayan herkesten Allah razı olsun." dedi. - DENİZLİ