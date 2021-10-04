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Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Kafes" filmi gösterildi - Son Dakika

Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Kafes" filmi gösterildi

04.10.2021 21:07
Antalya Altın Portakal Film Festivalinde

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Kafes" seyirciyle buluştu.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Kafes" seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler alana, ateşleri ölçülerek maske kontrolüyle alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Kafes" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Cemil Ağacıkoğlu'nun yazıp yönettiği filmde Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Özay Fecht, Görkem Yeltan ve Mehmet Esen rol aldı.

Gösterime oyuncular ile teknik ekip katıldı.

Filmin konusu

Tarihi yarımadanın arka sokaklarında kimsesizlerin ve göçmen kadınların kaldığı ucuz bir otelde çalışan eski polis memuru Hasan'ın, aynı otelde kalan 50'li yaşlarındaki İlona'dan başka dostu yoktur. Birlikte her şeyin daha iyiye gideceğini hayal ederler ancak hayat ikisi için her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 'Kafes' filmi gösterildi - Son Dakika


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