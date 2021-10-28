Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" oyununun prömiyerine hazırlanıyor - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) prömiyerini gerçekleştireceği "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyununu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Özlem Lale'nin kaleme aldığı ve Sabri Özmener'in yönettiği Geleneksel Türk Tiyatrosu öğelerini barındıran oyun "7'den 77'ye Aile Oyunu" temasıyla sanatseverlere sunulacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 2 Kasım Salı günü saat 11.00'de sahnelenecek oyunda, Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayeleri işlenecek.

Oyunda, Remzi Kürşad Süren "Keloğlan", Başak İşür "Keloğlan'ın annesi", Niyazi Mert Kurt "Erkek Meddah", Tümay Revşan Genç "Kadın Meddah", Ömer Alper İzci "Cüce", Durmuş Benli "Padişah" ve Esra Dayan "Padişahın Kızı" rollerini canlandıracak.

İlk kez izleyiciyle buluşacak oyunun dekor tasarımı Büşra Eroğlu, kostüm tasarımı Özge Akarsu, ışık tasarımı Barbaros Gülaçtı, müzikleri Gürkan Çakıcı'ya ait.

Oyunun biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi Gişesi, Cumhuriyet Meydanı Gişesi ve "www.biletinial.com" üzerinden temin edilebilecek.