Bosna Hersek'teki öğrencilere Türk el sanatları öğretildi - Son Dakika

Türkiye 'den gelen uzmanlar tarafından öğrencilere ebru, tezhip, minyatür gibi el sanatları öğretilirken, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu öğrencilere bilgi verdi. Eğitimler 5 gün sürdü.

Etkinlikte Banja Luka, Visoko ve Travnik kentlerinde yer alan 3 medresedeki öğrencilere ve Srebrenitsa 'daki EMMAUS yardım kuruluşunun yurdunda kalan yetimlere yönelik Türk el sanatları atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te Türk el sanatları tanıtıldı.

Joel Souza ilk kez görüntülendi! Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaralanmıştı

Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek

Silahlı takı kavgasından sonra ayrılan çiftin birbirinden talep ettiği tazminat dudak uçuklattı

En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler