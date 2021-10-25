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Ayder'de kar yağışı - Son Dakika

Ayder'de kar yağışı

25.10.2021 14:41

Doğu Karadeniz'de soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla bir çok ilde yüksek kesimlerde kar yağdı.

Doğu Karadeniz'de soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla bir çok ilde yüksek kesimlerde kar yağdı.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Ayder Yaylası'nda kar kanlığı 5 santimetreye ulaşırken, Huser, Samistal, Pokut ve Sal yaylaları ve yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Yaylaya gezmeye gelen Arap turistler kar sürprizi ile karşılaştı.

Bölgede kar yağışı sürüyor.

Elazığ'dan eşiyle birlikte gezmeye gelen Resul Akpolat, AA muhabirine, Ayder Yaylası'nın çok güzel olduğunu belirterek, "Hava çok soğuk. Kar yağışı da sürpriz oldu." dedi.

Eşi Sümbül Akpolat ise birkaç gündür bölgeyi gezdiğini dile getirerek, "İki gün önce hava güneşti. Şimdi ise kar yağıyor. Biz normalde yağış bekliyorduk. Karı görünce şaşırdık. Yaz mevsimi yaşarken bir anda kış mevsimi yaşamış olduk. Memnun kaldık. Herkesin hayatında gelmesi gereken yerlerden biri." diye konuştu.

Ayder'de kar yağışı
Ayder'de kar yağışı
Ayder'de kar yağışı
Ayder'de kar yağışı
Ayder'de kar yağışı
Ayder'de kar yağışı
Ayder'de kar yağışı
Ayder'de kar yağışı
Ayder'de kar yağışı

Doğu Karadeniz, Ayder Yaylası, Trabzon, kar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ayder'de kar yağışı - Son Dakika


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