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Düzce'nin "Hanife Abla"sı 12 yıldır mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor - Son Dakika

Düzce'nin "Hanife Abla"sı 12 yıldır mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor

19.10.2021 11:10
Düzce'nin

Düzce'nin Kara Hacı Musa Mahallesi'nde 12 yıldır görev yapan kentin ilk kadın muhtarı Hanife Gür, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor.

Düzce'nin Kara Hacı Musa Mahallesi'nde 12 yıldır görev yapan kentin ilk kadın muhtarı Hanife Gür, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor.

Kentte Seyyar Pazarcılar Odası Başkanlığını uzun yıllar yürüten 59 yaşındaki Gür, vatandaşların "muhtar ol" talebi üzerine 2009 yerel seçimlerinde adaylığını koydu. Rakiplerine farkı atarak muhtar seçilen Gür, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de muhtarlığı kazandı.

Mahallelinin her sorununu çözüme kavuşturmaya çalışan Gür, birçok sosyal projeyi de hayata geçirdi.

Yaklaşık 12 yıldır mahallede yaşayan vatandaşları memnun etmek için büyük çaba harcayan ve mahallede "Hanife Abla" olarak tanınan Gür, çalışkanlığıyla biliniyor.

Hanife Gür, AA muhabirine, mahallede yaşayan çoğu vatandaşın kendisine sempati ile baktığını, kadınlar, erkekler ve gençlerin kendisine destek vereceklerini söylediklerinde cesaretlendiğini anlattı.

"Neden muhtar olmayayım. Ben de yapabilirim." diye düşündüğünü ve niyet ettiğini belirten Gür, "Hep beraber kadın destekçilerimle birlikte yola çıkarak 2009 seçimlerinde muhtar oldum." dedi.

"Düzce'nin ilk kadın muhtarıyım"

İlk muhtarlık döneminin ardından vatandaşların desteğinin bitmediğini ve kendisinin arkasında durduğunu görünce göreve devam etme kararı aldığının altını çizen Gür, "2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde kazandım 3. dönemimdeyim şu an 12 yıldır muhtarlığı gayet güzel götürüyoruz. Vatandaş memnun ki bizden 12 yıldır muhtarlık koltuğundayım. Düzce'nin ilk kadın muhtarıyım." diye konuştu.

İlk muhtar olduğu dönemde kendisine "Bu kadın işi değil." diyen yakınlarının olduğunu anlatan Gür, şöyle konuştu:

"Ben seçimi ilk kazandığımda sadece benim mahallemde değil çevre mahallelerden bile 'Muhtarlık erkek işi sana mı kaldı?' diye küçük sitemler vardı. Ben de bana karşı ön yargılı olan bireylere ben muhtar olduğumda 'Neler yapacağım siz de göreceksiniz?' dedim ve bir sürü muhtar adayının arasından muhtar oldum. İnsanların güvenini kazanmak ve onların inancıyla yola çıkmak çok güzel bir duygu. Ben de bunun bilinciyle yanlış yapmamaya ve kendi mahalleme yakışır şekilde muhtar olmaya çalışıyorum. Kişinin kendisinin inanması lazım öncelikle daha sonra insanlar inanır ve güvenirler. Ben de bu bilinçle Kara Hacı Musa Mahallesinin muhtarlığına devam ettirmekteyim."

"Kurum ve kuruluşlara başvurup sorunu çözmeye çalışıyoruz"

Muhtarlık dönemlerinde mahalledeki her kesimden takdir alan çalışmalar yaptığını ve ön yargıları yıktığını anlatan Gür, şunları söyledi:

"Arkamızdan konuşanlar veya kötü düşünenler olmuştur ama muhtar olduktan bir yıl kadar sonra mahallede yapmış olduğumuz küçük dokunuşlarla insanların güvenini almak çok güzel bir şey. Çocuklarla ve velilerle bir aradayız. 16 yaşındaki genç bir kardeşimiz gelip bize sorunları anlatabiliyor veya biz ufak bir çocuğumuzun sorunlarını dinliyoruz. Mahallemizdeki insanlarla iç içeyiz. Onlar bizlere sorunlarını bahsettiği zaman bizler ikiletmeden ilgili kurum ve kuruluşlara başvurup sorunu çözmeye çalışıyoruz. Kurumlardan aldığım geri dönüşleri vatandaşlarla paylaşıyorum."

Azalarının ikisinin de kadın olduğunun altını çizen Gür, gayet uyumlu çalıştıklarını kaydetti.

Gür, önümüzdeki seçimlerde tekrar adaylığını koyacağını dile getirerek, "Her seçme seçilme hakkı olan insan gibi yeniden adaylığımı koyacağım. İnsanların bu konuda güvenlerini kazanmak çok güzel bir şey o yüzden seçimlerde yeniden adayım." ifadelerini kullandı.

Muhtarlık, Muhtar, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Düzce'nin 'Hanife Abla'sı 12 yıldır mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'nin "Hanife Abla"sı 12 yıldır mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor - Son Dakika
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