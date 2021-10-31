Eski gemi parçalarını süs eşyasına dönüştürüyorlar - Son Dakika

Ömrünü tamamlayan gemilerden çıkarılan dümen, pusula, seyir feneri gibi araç ve gereçler, restore edildikten sonra süs eşyası olarak satışa sunuluyor.

Kuru yük gemilerinden tankerlere, savaş gemilerinden yüzen otellere kadar çok farklı kullanım amaçlarına hizmet etmiş gemiler, ömürlerinin sonunda gemi geri dönüşüm bölgelerinde sökülüyor.

Gemilerden çıkarılan parçalar ağırlıklı olarak demir çelik sanayisinde ham madde olarak kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor. Bazı araç gereçler ise ikinci el olarak satışa sunuluyor.

Hobisini, mesleğe dönüştürdü

Aliağa Sanayi Sitesi'nde dükkanı bulunan Ali Güler ile İsmail Bilgili, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde sökülen gemilerden seçtikleri parçaları, iş yerlerinde aslına uygun olarak onarıp iç mekanlarda kullanılabilecek aksesuar ve dekorasyon ürünlerine dönüştürüyor.

Ali Güler, AA muhabirine, babasının uzun yıllar gemi söküm tesislerindeki bakım hizmetinde çalıştığını, bundan dolayı da kendisinin denize tutkun olduğunu söyledi.

Çocukluğunda gemi maketleriyle ilgilendiğini aktaran Güler, "Ortaokulu gittiğim dönemde yaptığım gemi maketini bir arkadaş antika olan gemi feneriyle takas etmek istemişti. O zaman bende gemi eşyası toplama isteği oluştu." dedi.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmasına karşın, medya alanına değil koleksiyonculuğa yöneldiğini aktaran Ali Güler, şunları kaydetti:

"Gemilerden değerlendirebileceğimiz ortaya farklı ürünler çıkarabileceğimiz malzemeleri alıyoruz. Hurdaya ayrılmış ömrünü tamamlamış gemilerden söküyoruz. Zaman zaman koleksiyonculardan da alıyoruz ama seçme ve özel ürünler olmasına dikkat ediyoruz. Hepsi orijinal daha önce gemilerde kullanılmış yıllarca denizlerde çalışmış ürünler. Aldığımız ürünler yıllarca denizlerde kullanılmış. Biz orijinaline sadık kalarak malzemeyi restore ediyoruz. Boyasını söküyoruz, parlatıyoruz ve iç mekanda kullanılabilecek hale getirip aksesuar ya da dekorasyon ürünü olarak satışa çıkarıyoruz."

"Müzeler, koleksiyoncular, denizcilik firmaları müşterimiz"

Türkiye'de bu işi yapan 5-6 kişinin bulunduğunu ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Müzeler, koleksiyoncular, acenteler, denizcilik firmaları müşterimiz. Bunun yanında çok çeşitli müşteri portföyümüz var. Satış işlemleri yıllardır edindiğimiz müşterilerin talepleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Sosyal medyadan satış yapıyoruz. Ağırlıklı olarak satışımız Türkiye içinde ancak yurt dışına da gönderiyoruz. Ürünlerin hepsi orijinal olduğu için maddi değeri var. Bazı ürünlerin haftalarca sürebiliyor restorasyon süreci. Ürün fiyatları da çok değişken aynı ürün birisi 100 yıllık birisi 30 yıllık öyle bile fiyat değişiyor. Çıktığı gemi fiyatını belirliyor. Yani burada 100-200 liraya da ürün var 15-20 bin dolara da malzeme var. Çok geniş bir yelpazemiz var. Şu an elimizde yaklaşık 100 yaşında olan bir Amerikan donanmasından çıkma bir ürün var. İşimizi seviyoruz hala beni malzeme bulmak heyecanlandırıyor."

Güler'in ortağı İsmail Bilgili ise uzun yıllar gemi geri dönüşüm bölgesinde söküm işinde çalıştığını belirterek, bu anlamda buradaki özel parçaları evlere ulaştırmak adına böyle bir işe giriştiklerini söyledi.

Yaptıkların ürünlerin çok özel olduğunu anlatan Bilgili, ilgiden memnun olduklarını söyledi.