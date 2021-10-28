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İhtiyaçtı hediyelik oldu, turistlere yönelik üretim yapılıyor - Son Dakika

İhtiyaçtı hediyelik oldu, turistlere yönelik üretim yapılıyor

28.10.2021 14:56

İhtiyaçtı hediyelik oldu, turistlere yönelik üretim yapılıyor Tokat'ta 'el baskısı yazmacılık' mesleği yaşatılmaya çalışılıyor Tokat'ta yaklaşık 650 yıldır el baskısı tekniği ile yapılan ürünler günümüzde yerli ve yabancı turistler tarafından hediyelik olarak tercih ediliyor.

İhtiyaçtı hediyelik oldu, turistlere yönelik üretim yapılıyor

Tokat'ta 'el baskısı yazmacılık' mesleği yaşatılmaya çalışılıyor

TOKAT - Tokat'ta yaklaşık 650 yıldır el baskısı tekniği ile yapılan ürünler günümüzde yerli ve yabancı turistler tarafından hediyelik olarak tercih ediliyor.

Anadolu kentlerinden Tokat'ta 'el baskısı yazmacılık' mesleği yaşatılmaya çalışılıyor. Kuşaktan kuşağa geçen mesleğin son temsilcileri eski tekniklerle baskı yapıyor. Yüzlerce yıl önce ihtiyaç olarak kullanılan yazma, sofra bezinin yanı sıra günümüzde fular, kıyafet gibi ürünler yerli ve yabancı turistler hediyelik ürün olarak tercih ediyor. Gelişen teknoloji ile birlikte serigrafi baskısı ile yapılan ürünleri turistik bölgelere gönderiliyor. Tahta kalıplara işlenen motifler artık sadece yazmaları değil kıyafetleri de süslüyor.

"Turistlere hitap etmeye çalışıyoruz"

Yazma ustası Hülya Üner, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan yazma sanatı yaşatılmaya çalıştıklarını belirterek, "Eskiden herkes ihtiyacını karşılayacak kadar kendine göre evinin bir köşesinde baskı tekniği ile üretim yaparmış. Talep çoğaldıkça bunlar küçük atölyelere, daha sonra daha büyük atölyelere, Yazmacılar hanımız gibi büyük atölyelere dönüşmüş. Şimdi fabrikasyona dönüştü. Ama biz tabii ki yine küçük atölyelerde, eski tarihi özelliğiyle devam etsin diyenler, gruplardanız. Şu anda da turistlere hitap etmeye çalışıyoruz. Yerli turistlere hitap etmeye çalışıyoruz. Kıyafetlerden tutunda perdeler, yatak örtüleri, masa örtüleri üretiyoruz. Eskiden sadece bir masa örtüsü, yazma üretimi yapılırmış. O tarz bir şeydi ama şu anda ev tefrişatından tutun kılık kıyafet her şeyde biz artık bu motifleri kullanıyoruz. Baskının girmediği hiçbir ürün yok Bunu hediye de edebilirsiniz. Kendinizde kullanabilirsiniz" dedi.

"Artık sadece yazma basmıyoruz"

Yazmacılık denilince akla yazma ve sofra bezi geldiğini, günümüzde bu yelpazenin genişlediğini belirten Üner, "Kireç kaymağından biz boya yapıyoruz. O kadar çok farklı şeyler çıkıyor. Bayanları süslemek, turist getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Artık yazmacıların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Yazmacılık bir meslek. Ama bu sadece yazma olarak değil masa örtüsünden tutunda perdeye, çantalara, terliklere, derilerin üzerinde baskı yapıyoruz. Artık sadece yazma basmıyoruz diyebiliriz. Şimdi hepsinde yazma motifleri var. Çok geniş bir yelpazeyi artık çevirdik. Tüm kıyafetlerden tutun ev mefruşatının hepsinde var. Koltuk örtülerine de baskı yapıyoruz" diye konuştu.

Yazmacılar çarşısı esnaflarından Nurhan Algül, talebin artması ile birlikte eskiye göre fabrikasyon ürünlerin arttığını dile getirdi. Algül, genelde hediyelik olarak fular, aksesuar gibi ürün satışı yaptıklarını söyledi.

İhtiyaçtı hediyelik oldu, turistlere yönelik üretim yapılıyor
İhtiyaçtı hediyelik oldu, turistlere yönelik üretim yapılıyor
İhtiyaçtı hediyelik oldu, turistlere yönelik üretim yapılıyor
İhtiyaçtı hediyelik oldu, turistlere yönelik üretim yapılıyor

Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İhtiyaçtı hediyelik oldu, turistlere yönelik üretim yapılıyor - Son Dakika


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