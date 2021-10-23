Üye Girişi
Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı - Son Dakika

Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı

23.10.2021 14:11

Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 3. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalinde Bursa Nilüfer Kadın Korosu da sahne aldı.

Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı

MARDİN - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 3. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalinde Bursa Nilüfer Kadın Korosu da sahne aldı.

Kamor Millet Bahçesindeki Anfi Tiyatroda yapılan festivalin gala konserinde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı. 175 kadından oluşan Türkiye'nin sayısı yüksek ilk kadın korosu olan Nilüfer Kadın Korosu, Mardin'deki festivale koro şefi Dr. Aysel Gürel ile birlikte 40 kadın ile sahne aldı. Konsere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Bu koronun 2005 yılında başladığını belirten Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel, "Tamamen amatör bir koro ve arkadaşlarımız gönüllü. Ben de gönüllü olarak şeflik yapıyorum. Bugüne kadar 158 tane konser verdik hem yurt içinde hem yurt dışında. Türkiye'mizi 7 ülkede temsil ettik. Türkiye'de farklı illerde konserler yaptık ve konserlerimizin tamamı sosyal projeler yararına yaptık. İnanın belki değinmediğimiz yürek kalmadı. Kanser hastalarından tutun down sendromlu çocuklara, spastik engelliler, bedensel engelliler, şehit aileleri aklınıza ne gelirse tamamı sosyal sorumluluk projelerindeki konserlerimiz oldu destek amaçlı" dedi.

"Koromuz aslında Türkiye'nin ilk ve tek kadın korosu"

Koronun 175 kadından oluştuğunu kaydeden Gürel, "Ama tabi 175 kadının buraya gelmesi durumu söz konusu değil. O yüzden 40 arkadaşımızla geldik ve burada üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalinde Bursa'yı temsilen katıldık. Bursa Nilüfer Kadın Korosu olarak. Mardin muhteşem bir şehir, medeniyetler şehri. Hatta Mardin için özel bir bestemde oldu burada seslendirdik. Çokta beğenildi, keyifle izlendi. Mardin'den Mardin izleyicilerinden çok memnun kaldık. Mardin anlatmaya kelimeler yetmiyor. Gerçekten insanları, yemekleri, doğası, tarihi, farklı kültürlerin bir araya gelişi bizi çok etkiledi. İnşallah bundan sonraki yıllarda Mardin'e gelmeyi düşünüyoruz. Bizde çok derin bir iz bıraktı Mardin. O sıcaklık farklı bir şey insanların bizlere gösterdiği sıcaklık. Bursa'yı da burada çok güzel temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Çok keyifli bir geceydi. Çok mutlu olduk. Mardin'de olmaktan Mardinliler ile birlikte olmaktan ve onlarla tanışmış olmaktan çok mutlu olduk" diye konuştu.

Konser, plaket takdimi ile son buldu.

Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı
Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı
Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı
Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı

Türk Sanat Müziği, Bursa Nilüfer, Türkiye, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karadeniz'de torik balığı bereketi, tanesi 300 liraya satılıyor 14:10 Karadeniz'de torik balığı bereketi, tanesi 300 liraya satılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor 13:53 Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor
Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı 13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi 13:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı 13:06 Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi 11:17 İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi

Son Dakika Haberleri
14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi
14:10 Karadeniz'de torik balığı bereketi, tanesi 300 liraya satılıyor
14:09 İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
13:51 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı
13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
13:45 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
13:03 Lakros sporunun yıldız isimlerinden Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi         
14:11
İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi         
14:09
1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor 1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor         
13:54
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar         
13:20
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 14:17:19. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement