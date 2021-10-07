Muğla'daki Hyllarima Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika

Muğla'da, içerisinde Roma dönemi tiyatrosu, sur kalıntıları ve kaya mezarları bulunan Hyllarima Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Kavaklıdere ilçesi Derebağ Mahallesinde yer alan, ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesinlik kazanamamış kentte, Kavaklıdere Belediyesi, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Müze Müdürlüğünce, tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmak ve tanıtıma katkı sunmak amacıyla ortak proje hazırlandı.

Roma döneminde sikke basmış kentlerden birisi olan Hyllarima Antik Kenti'nde, proje kapsamında Doç. Dr. Bekir Özer'in bilimsel danışmanlığında, belediye bünyesinde istihdam edilen 3 arkeolog ve 12 işçi ile yüzey temizliği ve kazı çalışması başlatıldı. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, antik kentte incelemelerde bulundu.

Demir, ilçede bulunan tarihi ve kültürel değerlerin gün yüzüne çıkartılarak, gelecek nesillere aktarmasının ve ilçe tanıtımına katkı sağlamasının önemine vurgu yaptı.

Antik kentte Roma dönemi tiyatrosu, sur kalıntıları ve kaya mezarları bulunuyor.