Samsun'da "Anadolu medeniyetleri" temalı sergi açıldı - Son Dakika

Samsun'da, Anadolu Medeniyetleri Projesi kapsamında tarihi dönemlere ait eserlerin benzerlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce 2019 yılında başlatılan Anadolu Medeniyetler Projesi kapsamında ülke genelinde 81 il taranarak, Paleolitik ve Maden çağları, Hatti, Hitit, Urartu, Helenistik, Roma, Frig, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yansıtan eserler incelendi.

Daha sonra benzerleri üretilen eserlerin bulunduğu sergi, Samsun Panoramik Gösterim Merkezi'nde açıldı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Bayram Arslan, burada yaptığı konuşmada, enstitünün geleneksel el sanatları ve kültürel değerlerin arşivlenerek muhafaza edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla projeler yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda başlatılan ve 2 yıl süren Anadolu Medeniyetleri Projesi'nin tamamlandığını belirten Arslan, "Proje kapsamında ilk olarak bilimsel yayınlar, üniversite kütüphaneleri, müze envanterleri ve internet ortamında konu ile ilgili yazıların literatür taraması yapılarak Anadolu'da yaşamış medeniyetlere ait eserlerdeki motifler tespit edildi. Sanat tasarım alanımız, bu motiflerin stilistik çizimlerini tamamladıktan sonra seramik, cam, çini, mozaik ve kuyumculuk atölyelerimizde aynı motifler kullanılarak ince el işçiliği ürünler elde edildi." dedi.

Seramik alanında Paleotik Çağ, Maden Çağı, Hatti, Hitit, Frig, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan 90 eser yapıldığını anlatan Arslan, "Cam atölyesinde Neolitik Çağ, Maden Çağı, Hatti, Hitit, Helenistik, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan 26 eser, mozaik atölyesinde İyon ve Roma dönemini yansıtan 7 eser, çini atölyesinde Neolitik Çağ, Maden Çağı, Hatti, Hitit, Frig, Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan 39 eser, kuyumculuk atölyesinde Maden Çağı, Hitit, Urartu, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan 37 eser üretilerek halkımızın beğenisine sunuldu. Amacımız Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan bu eserlerle geleneksel el sanatlarımıza dikkatleri çekmek, kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktararak unutulmalarının önüne geçmektir." ifadesini kullandı.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Topbaş katıldı.