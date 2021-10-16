Samsun'da "Doktor Mucize" komik operası sahnelendi - Son Dakika

Alışılmışın dışında bir dünyanın resmedildiği opera eserinin, koreografisini Arzu Kaya, dekor tasarımını Gülden Sayıl, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı opera eserinde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren yüzbaşı Silvio'nun ve sevgilisi Laurette'nin hikayesi anlatılıyor.

Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı