Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlüleri Karahantepe'yi ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlüleri Karahantepe'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yükümlülerin boş zaman yapılandırması ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla tarihi ören yerine gezi düzenlendi.

Gerçekleştirilen gezide tarihi kalıntıları merakla inceleyen yükümlülere Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberleri tarafından bilgi verildi.

Karahantepe'yi ilk defa görme fırsatı bulan yükümlüler, kazı yerindeki Neolitik döneme ait simgeleri, çizimleri, taşları, heykelleri ve üç boyutlu oymaları dikkatle inceledi.

Yapılan geziden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden yükümlüler, geziyi düzenleyen müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.

Karahantepe gezisine Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kıymacı, Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir, denetimli serbestlik personelleri ve denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde denetim ve takibi yapılan gönüllü yükümlüler katıldı.