Üye Girişi
Şanlıurfa'da gönüllü öğretmen ve öğrenciler okul binalarını boyayarak güzelleştiriyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da gönüllü öğretmen ve öğrenciler okul binalarını boyayarak güzelleştiriyor

18.10.2021 11:05
Şanlıurfa'da gönüllü öğretmen ve öğrenciler okul binalarını boyayarak güzelleştiriyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, temizliğini yaptığı kırsaldaki okul binalarını boyayarak güzelleştiriyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, temizliğini yaptığı kırsaldaki okul binalarını boyayarak güzelleştiriyor.

"Eğitim ve yaşam" sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen bir grup öğretmen ve öğrenci, kırsaldaki dış cephesi kötü durumda olan okul binaları için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran öğretmenler, boya ihtiyacı olan aralarında anaokullarının da olduğu binaları tespit etti.

Bir yıl içerisinde 10 okulu boyayarak bambaşka hale dönüştüren gönüllüler, son olarak ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kaynakbaşı İlkokulu'nu ellerine fırçaları alıp boyadı.

Binanın boyanmasının yanı sıra sınıfta temizlik de yapan öğretmenler ve öğrenciler, okul bahçesinde de oyun alanları hazırladı.

Öğretmen Doğan Ahmer, AA muhabirine, proje kapsamında her ay bir okul belirleyip boyadıklarını söyledi.

Amaçlarının öğretmen ve öğrencilerin iyi bir ortamda eğitim öğretim yapmasını sağlamak olduğunu belirten Ahmer, "Bu köy okulumuzun boyanması talebi bize öğrencilerimizden geldi. Dediler ki, 'hocam bir köy okulu bulalım, onarıp boyayalım ve kardeşlerimiz güzel bir eğitim ortamına sahip olsunlar.' Biz de öğrencilerimiz ile geldik ve çalışıyoruz. Şu an okulumuzun boyalarını yapıyoruz. Amacımız köylerdeki çocuklarımızın da biraz daha yaşanılabilir ve eğitim görülebilir bir ortamda çalışmasıdır." dedi.

"Bu kadar hızlı gelip boyayacaklarını beklemiyordum"

Kaynakbaşı İlkokulu öğretmeni Feyza Gürci ise gönüllüler sayesinde okullarının yepyeni bir yüze kavuştuğunu belirtti.

Okul binasının daha ince dış cephesinin çok kötü durumda olduğunu anlatan Gürci, "Biz de durumu bu tür projelerle ilgilenen öğretmen arkadaşlarımıza ilettik. Öğretmenlerimiz sağ olsun yakından ilgilendi ve destek verdi. Ben bu kadar hızlı gelişmesini beklemiyordum ancak çok çabuk bir şekilde geldiler ve öğrencileriyle beraber okulumuzun dış cephesini onarıp boyadılar. Her şey için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını ifade eden gönüllü öğrencilerden Helin Arjen Şengül de böyle bir sosyal projede yer alma hayalinin bulunduğunu, bu hayalini arkadaş ve öğretmenleriyle gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Okulun öğrencileri Sinem Yıldız ve Mahmut Dik de okulu boyayarak güzelleştiren gönüllülere teşekkür etti.

Şanlıurfa, Öğretmen, Siverek, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da gönüllü öğretmen ve öğrenciler okul binalarını boyayarak güzelleştiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Tedaviye alındı 10:56 Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Tedaviye alındı Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu 10:48 Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor 10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor
Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi 10:28 Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü 10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı 09:50 Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı
Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler 09:46 Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak 09:26 Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak

Son Dakika Haberleri
10:51 Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı
10:47 Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu
10:45 Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor
10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı
10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi
10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü
10:02 Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum
09:57 Meteoroloji uyardı! Özellikle Karadeniz bölgesine "Şiddetli yıldırım" uyarısı yaptı
09:55 Kripto dünyasının en çok takip edilen isminden Mezkez Bankası'na öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı hakkında bir yorum da Demirtaş'tan geldi         
10:59
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı         
10:52
Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu         
10:45
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi         
10:19
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş         
23:32
Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti         
20:22
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılarının kazancını eleştirdi! Jahrein, ''Hodri meydan'' dedi Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılarının kazancını eleştirdi! Jahrein, ''Hodri meydan'' dedi         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 11:10:12. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da gönüllü öğretmen ve öğrenciler okul binalarını boyayarak güzelleştiriyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement