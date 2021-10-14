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Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi - Son Dakika

Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi

14.10.2021 13:26

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 pedal 1 nefes projesi kapsamında öğretmenler Cudi Dağı eteklerine pedal çevirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 pedal 1 nefes projesi kapsamında öğretmenler Cudi Dağı eteklerine pedal çevirdi.

Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi ve öğretmenler katıldı.

Silopi Spor Salonu önünde başlayan etkinlik, Cudi Dağı eteklerinde bulunan Esenli köyüne doğru devam etti. Köy yakınındaki bir mağarada toplanılmasının ardından kitap okuma etkinliği yapıldı.

Kaymakam Kuruca, 100 öğretmen ile pedal çevirdiklerini, etkinlik ile öğretmenlerle sohbet ettiklerini, kitap okuduklarını söyledi.

Bu sene yeni atanan öğretmenler ve görev yapan öğretmenleri bir araya getirerek adaptasyonunu kolaylaştırmak istediklerini kaydeden Kuruca, yoğun bir tempoda eğitime hazırlanan öğretmenlerin keyifli geçen etkinlikte dinlenmelerini hedeflediklerini belirtti.

"Bu sene oldukça şanslıyız. Milli Eğitim Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu sene 534 yeni öğretmenimiz ilçede eğitim öğretime başladı. Öğretmen kadromuz tamamlandı." ifadelerini kullanan Kuruca, ilçede önümüzdeki yıllarda gençlerin yarınlara daha kuvvetli bir şekilde hazırlama şansını yakalayacaklarını kaydetti.

Kuruca, yeni gelen öğretmenlere artık huzurun başkenti sayılacak Şırnak'ta yaptıkları aktivitelerle eski günlerin geride kaldığını göstermek istediklerini sözlerine ekledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen ise etkinliğe katılımın yüksek olduğunu, öğretmelerin etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdi.

Öğretmenler de yapılan etkinlikten büyük keyif aldıklarını aktardı.

Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi
Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi
Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi
Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi
Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi
Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi
Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi
Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi
Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi

Cudi Dağı, Hisarcık, Silopi, Şırnak, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmenler Cudi Dağı eteklerinde pedal çevirdi - Son Dakika
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