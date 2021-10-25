Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Akdemir'den yeni proje - Son Dakika

Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Akdemir, yeni projesi 'Özgür Akdemir - Canlı Performans'ı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Proje, Ataşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinden dolayı destek amaçlı organize ettiği konser kaydındaki seçme eserlerden canlı performans konsepti ile hazırlandı. Akdemir, popüler müzik anlayışıyla bilgisayarda düzenlenmiş seslerin söylediği şarkıların dinlendiği bir sürece dikkat çekerek, canlı performans ve kayıt ile gerçek müziğin lezzetini sevenlerine sunacağını söyledi.

Sesine ve sahnesine güvendiğini vurgulayan Akdemir, stüdyo ortamında üzerinde oynanarak temiz bir ses olarak çıkan şarkılara inat; eserleri sahnede canlı icra ettiği, canlı enstrümanların eşlik ettiği bir kaydı müzik severlerin beğenisine sunduğunu vurguladı.

"BİZ İNSANLARIN PARASINA DEĞİL ALKIŞINA TALİBİZ"

Pandemiden önce en çok sahne alan sanatçılardan biri olduğunu belirten Akdemir, "Pandemi sürecinin önemli ölçüde etkilediği sektörlerden olan müzik sektörünün içinde bulunduğu ağır durumda, emekten bahseden birçok ünlü sanatçının orkestrasına destek vermediğini gördüm. Bu konuyla ilgili büyük bir şaşkınlık ve üzüntü duydum. Bu yüzden kendi orkestra arkadaşlarımın dağılmasına izin vermedim ve onlarla bu süreci birlikte atlattık. Şimdi ise daha istekli, daha tutkulu şekilde sahnede olmak istiyorum. Sahneye olan özlemim ve sanata olan aşkım hiç azalmayacak. Biz insanların parasına değil, alkışına talibiz" diye konuştu.

Güvercin Müzik etiketiyle çıkan, Odam Kireç Tutmuyor, Gelin Oldun Karabelin Eline, Oy Gelin, Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri ve Yekte adlı anonim eserleri seslendirdiği Özgür Akdemir'in yeni projesi tüm dijital platformlardan ulaşılabilir.