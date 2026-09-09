Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 8 ayda 385 bin kişi gezdi, ağustos rekoru 144 bin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 8 ayda 385 bin kişi gezdi, ağustos rekoru 144 bin

Hacı Bektaş Veli Müzesi\'ni 8 ayda 385 bin kişi gezdi, ağustos rekoru 144 bin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Müzesi, yılın ilk 8 ayında 385 bin 232 ziyaretçiyi ağırladı. Sadece ağustos ayında 144 bin 361 kişinin gezdiği müze, anma törenleriyle yoğun ilgi gördü.

Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Müzesi, bu yılın ilk 8 ayında 385 bin 232 ziyaretçiyi ağırladı. Müze, yalnızca ağustos ayında ise 144 bin 361 ziyaretçiyi ağırlayarak yoğun ilgi gördü.

Anadolu'nun önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli Müzesi, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini ve yaşamını yakından tanımak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Müzeyi ağustos ayında 144 bin 361 kişi ziyaret ederken, yılın ilk 8 ayındaki toplam ziyaretçi sayısı 385 bin 232 olarak gerçekleşti. Ziyaretçi yoğunluğunda özellikle ağustos ayında düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri de etkili oldu.

2026 yılı Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755. yılı

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla bu yıl Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen anma etkinlikleri, ilçedeki kültürel ve inanç turizmine de hareketlilik kazandırdı. 2026 yılında Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755. yıl dönümünün anıldığı belirtildi.

Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin de içerisinde bulunduğu müze kompleksi, Anadolu Alevi-Bektaşi kültürünün önemli merkezlerinden biri olarak her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İHA

Hacı Bektaş Veli, Kültür Sanat, Etkinlikler, Nevşehir, Ağustos, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 8 ayda 385 bin kişi gezdi, ağustos rekoru 144 bin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:22:27. #7.12#
SON DAKİKA: Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 8 ayda 385 bin kişi gezdi, ağustos rekoru 144 bin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement