Haki Baba Camii\'nde Aşure Hayrı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 663 yıllık geçmişe sahip Haki Baba Veli Camii'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel "Haki Baba ve Dervişleri Anma Programı" kapsamında aşure hayrı gerçekleştirildi. Programda Haki Baba ve dervişleri dualarla anıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nde bulunan ve 663 yıllık geçmişiyle bölgenin en eski ibadethanelerinden biri olan Haki Baba Veli Camii'nde, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel "Haki Baba ve Dervişleri Anma Programı" düzenlendi. Program kapsamında vatandaşlara aşure ikram edilirken, Haki Baba ve dervişleri dualarla yad edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koruması altında bulunan tarihi Haki Baba Veli Camii'nde gerçekleştirilen programa Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Haki Baba Veli Camii İmam Hatibi İsmet Öztürk, Müezzin Ramazan Taşkıran, cami cemaati ile Kaynak ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

İyilik Peşinde Koşanlar Grubu, Kaynak Mahallesi sakinleri ve cami cemaatinin katkılarıyla düzenlenen program, ikindi namazı öncesinde okunan Mevlid-i Şerif ile başladı. İkindi namazının ardından cami avlusunda İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve İmam Hatibi İsmet Öztürk tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programda konuşan Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Haki Baba ve dervişlerinin Manisa'nın Türkleşmesi ve İslam'ın bölgede yayılmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, yaklaşık 663 yıl önce başlatılan mukabele geleneğinin bugün de cami görevlileri tarafından gönüllü olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Haki Baba Veli Camii İmam Hatibi İsmet Öztürk ise Kaynak Mahallesi sakinleri ile Manisa'nın farklı bölgelerinden gelen hayırseverlerin destekleri sayesinde bu geleneği her yıl yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Program, Haki Baba ve dervişleri için yapılan duaların ardından vatandaşlara aşure ikram edilmesiyle sona erdi. - MANİSA