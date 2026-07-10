Haki Baba Camii'nde Aşure Hayrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haki Baba Camii'nde Aşure Hayrı

Haki Baba Camii\'nde Aşure Hayrı
10.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre'de Haki Baba Veli Camii'nde aşure hayrı düzenlendi, dualarla anma programı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 663 yıllık geçmişe sahip Haki Baba Veli Camii'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel "Haki Baba ve Dervişleri Anma Programı" kapsamında aşure hayrı gerçekleştirildi. Programda Haki Baba ve dervişleri dualarla anıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nde bulunan ve 663 yıllık geçmişiyle bölgenin en eski ibadethanelerinden biri olan Haki Baba Veli Camii'nde, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel "Haki Baba ve Dervişleri Anma Programı" düzenlendi. Program kapsamında vatandaşlara aşure ikram edilirken, Haki Baba ve dervişleri dualarla yad edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koruması altında bulunan tarihi Haki Baba Veli Camii'nde gerçekleştirilen programa Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Haki Baba Veli Camii İmam Hatibi İsmet Öztürk, Müezzin Ramazan Taşkıran, cami cemaati ile Kaynak ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

İyilik Peşinde Koşanlar Grubu, Kaynak Mahallesi sakinleri ve cami cemaatinin katkılarıyla düzenlenen program, ikindi namazı öncesinde okunan Mevlid-i Şerif ile başladı. İkindi namazının ardından cami avlusunda İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve İmam Hatibi İsmet Öztürk tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programda konuşan Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Haki Baba ve dervişlerinin Manisa'nın Türkleşmesi ve İslam'ın bölgede yayılmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, yaklaşık 663 yıl önce başlatılan mukabele geleneğinin bugün de cami görevlileri tarafından gönüllü olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Haki Baba Veli Camii İmam Hatibi İsmet Öztürk ise Kaynak Mahallesi sakinleri ile Manisa'nın farklı bölgelerinden gelen hayırseverlerin destekleri sayesinde bu geleneği her yıl yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Program, Haki Baba ve dervişleri için yapılan duaların ardından vatandaşlara aşure ikram edilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Haki Baba Camii'nde Aşure Hayrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Turizm merkezinde facia Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim
Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti

11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 11:50:28. #7.13#
SON DAKİKA: Haki Baba Camii'nde Aşure Hayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.