Halis Efe Saral\'ın \'Toska\' Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

Sanatçı Halis Efe Saral'ın "Toska" sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Saral, 5'inci kişisel sergisine isim olarak Rusça "Toska" kelimesini verdiğini ifade ederek "Toska, Rusçada içe dönük, kişisel bunalım yaşayan, özlemini geçmişe dair bağları olan, yalnızlık, melankoli gibi bunalımlı süreçler yaşayan kişiler için kullanılan bir terim." dedi.

Bu terimi, eserlerinde üzerinde durduğu yalnızlık temasıyla bağlantılı olması ve bu seriyi desteklemesi nedeniyle kullandığını dile getirerek "Eserler genel olarak yalnızlık, melankoli, içe dönüş, sorgulamalar, varoluşsal sorgulamalar üzerine dayalı." diye konuştu.

Toska'daki eserlerini yağlı boya tekniğiyle çalıştığını belirten Saral, temalarında bireysel yalnızlıkları ele aldığını, portre ağırlıklı yapıdaki kompozisyonların mevcut olduğunu dile getirdi.

Sergide, 18 eserinin yer aldığını anlatan Saral, "Toska'nın genel toplam eser sayısı 50'ye ulaşacak. Toska, insanların kendi yalnızlıklarını tanıması üzerine kurulu bir seri olacak. Bu seride insanlar kendi yalnızlıklarını keşfetmeye fırsat bulabilir. Çünkü her insan bir dönemini yalnız yaşar, yalnızlıkla geçirir. Bu yüzden insanların kendine dair bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CerModern'de sanatseverlerle buluşan sergi, 23 Şubat'a kadar pazartesi günleri hariç diğer günler ziyaret edilebilecek.??????????????