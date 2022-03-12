Halk ozanı Hacı Taşan, Kırıkkale'de "Bozlağın Altın Sesi" konseriyle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Halk ozanı Hacı Taşan, Kırıkkale'de "Bozlağın Altın Sesi" konseriyle anıldı

12.03.2022 23:44
Halk ozanı Hacı Taşan, Kırıkkale'de "Bozlağın Altın Sesi" konseriyle anıldı

Kırıkkale'de, halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan'ı anma etkinlikleri kapsamında sanatçı Orhan Hakalmaz ile Taşan'ın oğlu Sondur Taşan sahne aldı.

Kırıkkale'de, halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan'ı anma etkinlikleri kapsamında sanatçı Orhan Hakalmaz ile Taşan'ın oğlu Sondur Taşan sahne aldı.

Kırıkkale Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, Hakalmaz, Taşan ve bazı yerel sanatçılar, "Bozlağın Altın Sesi" Hacı Taşan'ın eserlerini seslendirdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, konserde yaptığı konuşmada, bugün Hacı Taşan'ın 39. ölüm yıl dönümünü andıklarını, her sanatçının kendi eserlerinin kendinden sonra söylenmesini veya görülmesini istediğini söyledi.

Bu münasebetle yereldeki değerleri olan Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan, Ali Şahin ve yakında "Neşet" filminde oynayacak Bektaş Dolu'yu Kırıkkalelilerle buluşturduklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Yine programda Orhan bey de olsun istedik. Kırıkkale olarak dünyanın en bereketli topraklarında sayılmayız. Yılda bir kez ürün alıyoruz ve orman varlığımız çok zengin sayılmaz. Deniz kenarında da değiliz. Ama bunların hepsinden öte, gönül sazına mızrabını vurduran gönül ehli türkücülerin ana vatanındayız." diye konuştu.

Gecenin sonunda sanatçılar, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Yoğun ilgi gösterilen konsere, Vali Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

YORUMLAR
500
Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu! Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu! Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anıldı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anıldı

Türk Halk Müziği, Hacı Taşan, Kırıkkale, Altın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Halk ozanı Hacı Taşan, Kırıkkale'de 'Bozlağın Altın Sesi' konseriyle anıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:27 Kar ulaşımı durma noktasına getirdi! Yolda kalan bir vatandaş itiraf etti: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş
23:25 Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
22:42 Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler beklerken kartopu savaşı yaptı!
22:40 Yusuf Yazıcı'dan büyük başarı! Derbi performansıyla gündem oldu
22:38 Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu! Kariyeri boyunca 807 kez fileleri havalandırdı
21:50 Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti
21:47 Trabzonspor taraftarından Ali Koç göndermesi! Yapılan tezahürat gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 23:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: Halk ozanı Hacı Taşan, Kırıkkale'de "Bozlağın Altın Sesi" konseriyle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement