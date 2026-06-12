Hanönü\'de kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin yaptığı el emeği ürünleri sergilendi.

Hanönü Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergiyi ziyaret eden Hanönü Kaymakamı Emre Oktay ve Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Oktay, kursiyerleri tebrik etti.

Hanönü Halk Eğitim Merkezi ek binasında düzenlenen sergiye, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - KASTAMONU