Hanönü'de kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi - Son Dakika
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Hanönü'de kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi

Hanönü\'de kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi
12.06.2026 15:29  Güncelleme: 15:30
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide görücüye çıktı. Kaymakam ve Belediye Başkanı sergiyi ziyaret ederek kursiyerleri tebrik etti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin yaptığı el emeği ürünleri sergilendi.

Hanönü Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergiyi ziyaret eden Hanönü Kaymakamı Emre Oktay ve Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Oktay, kursiyerleri tebrik etti.

Hanönü Halk Eğitim Merkezi ek binasında düzenlenen sergiye, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hanönü'de kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi - Son Dakika

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