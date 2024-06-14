Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki Eserler Gaziantep'te Sergileniyor

Kültür Sanat

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hasar gören Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki 69 eser, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor.

Depremlerde hasar alan ve geçici olarak ziyarete kapatılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki bazı eserler Zeugma Müzesi'ne getirildi.

Eros ve Psykhe, Kem Göz, Khresis, Bağ Bozumu ve Üç Hokkabaz mozaiklerinin yanı sıra Helenistik döneme ait Büyük İskender Başı ve Antakya Lahdi Buluntuları gibi dünyaca ünlü olanların aralarında yer aldığı 69 eser, 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde Zeugma Mozaik Müzesi'nde ücretsiz sergilenmeye başlandı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, "Antakya'dan Zeugma'ya Medeniyetler Buluşuyor" başlıklı sergideki eserlerin dünya tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

Sergiyi gezen ziyaretçilerin hayranlıklarının yüzlerinden okunduğunu ifade eden Çomak, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Çomak, müzeye gelen ziyaretçilerin sergiyi mutlaka gezdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha bir ay olmadan yaklaşık 12 bin ziyaretçi gezdi bu sergiyi. Merakla gelen ziyaretçiler keyifle ayrılıyor. Bu sergide 69 eserimiz bulunuyor. Bu eserler Hatay Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı. Altınlar, mozaikler, mermerden heykeller gibi önemli eserler var. Tüm ziyaretçilere mutlaka burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Sergimiz 31 Aralık'a kadar açık kalacak."

Hedef 300 bin ziyaretçi

Çomak, tur şirketleri ve rehberlerle iletişime geçerek eserlerin daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle sonbahar aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşayacaklarını belirten Çomak, "Aslında turizm sezonu yeni başlıyor bölgede. Önümüzdeki Kurban Bayramı tatili ve sonbahar turizmiyle ziyaretçi sayımız artacak. Yıl sonuna kadar tahmine olarak 300 bin ziyaretçi rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da çok özel bir rakam olacak bizim için. Bu sergi bir kardeşliğin sembolü, Hatay ile Gaziantep arasında gönül köprüsü oluşturdu. Bizim için özel bir sergi." diye konuştu.

"Hatay'ı gezmiş kadar olduk"

Ziyaretçilerden Salih Kahveci de arkadaşlarıyla kenti gezmeye geldiklerini anlattı.

Müzeyi ve sergiyi çok beğendiğini ifade den Kahveci, "Sergi çok güzeldi. Bu konuda gerçekten çok şanslıyız. Çok güzel ve beğenerek gezdik sergiyi. Hatay'ı gezmiş kadar olduk. Özellikle Bağ Bozumu ve altın eserlerden çok etkilendik." dedi.

Emine Zorkaya da GAP turuna katıldığını belirterek, "Rehberimiz buradan bahsetti. Biz de mutlaka gelmek istedik. Çok güzelmiş, hayran kaldık eserlere. İşçiliğine özellikle bayıldım. İyi ki geldik ve iyi ki gördük bu eserleri. Bütün eserlerde büyük emek var, hepsini çok beğendim." ifadelerini kullandı.