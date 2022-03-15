Hatay'da ördekleri telef olan yaşlı kadına 3 ördek hediye edildi - Son Dakika
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Hatay'da ördekleri telef olan yaşlı kadına 3 ördek hediye edildi

15.03.2022 16:59
Hatay'da ördekleri telef olan yaşlı kadına 3 ördek hediye edildi

Yayladağı ilçesinde ördekleri telef olan kadına Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 3 ördek hediye edildi.

Yayladağı ilçesinde ördekleri telef olan kadına Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 3 ördek hediye edildi.

HBB ekipleri, Yukarıokçular Mahallesi'nde Ayşe Kavlak'a ait ördeklerin çeşitli nedenlerle telef olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kavlak'ı evinde ziyaret ederek kafeste getirdikleri 3 ördeği hediye etti.

Kavlak, duyarlılığından ötürü belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da ördekleri telef olan yaşlı kadına 3 ördek hediye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da ördekleri telef olan yaşlı kadına 3 ördek hediye edildi - Son Dakika
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