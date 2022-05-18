Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladığı "Tezyini Sanatlarının Müzede Yükselişi" adlı sergi Hatay Arkeoloji Müzesi'nde açıldı.
Sergi, 18 Mayıs Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılış öncesinde "Müzede Bale" isimli dans gösterisi de yapıldı.
Müzenin giriş kısmında oluşturulan alandaki serginin açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Erhan Günay, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy kesti.
Sergi 24 Mayıs'a kadar gezilebilecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Hatay'da 'Tezyini Sanatlarının Müzede Yükselişi' sergisi açıldı - Son Dakika