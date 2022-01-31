Hataylı kadınlar atık kumaşları işleyerek yeni ürünlere dönüştürüyor - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde dikiş ve nakış kursu alan kadınlar, atık kumaşları bilgisayarlı dikiş makinası veya el örgüsüyle işleyerek 10 dan fazla ürüne çeviriyorlar.

Altınözü Halk Eğitim Merkezi'nde kurs alan 15 kadın, evlerinden getirdikleri eski kumaşlardan oyuncak bebek ve hayvanlar, yastık, masa örtüsü, poşetlik, banyo kesesi, çarşaf takımı, seccade, bebek örtüsü, lif, kırlent, runner ve kumaş peçete yapıyor.

Merkezde 2,5 ay boyunca dikiş ve nakış kursu alan ev hanımları, atık veya kullanılmayan kumaşları ekonomiye kazandırmanın yanı sıra ürettikleri ürünleri satarak para kazanabiliyorlar.

Altınözü Halk Eğitim Müdürü İsmail Doğruca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde eğitim alan 15 kadının kurs süresince kullanılmayan kumaşları değerlendirerek 10'un üzerinde ürüne dönüştürdüklerini söyledi.

Kursun ev hanımları için ayrıca bir sosyalleşme yeri olduğunu anlatan Doğruca, "Makine nakışları kursumuzda kursiyerlerimiz evlerinde kullanmadıkları veya eskimiş olan eşyaları getirip burada geri dönüşüme kazandırarak yeni ürünler elde ediyorlar. Ev hanımları burada yaptıkları yeni ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Kadınlarımız burada manevi olarak da yeni arkadaşlıklar edinip keyifli sohbet ediyorlar." diye konuştu.

"Minimum 50 liradan satabiliyorlar"

Makine nakışları kursunun usta öğreticisi Süreyya Avcıoğlu ise kursiyerlerin kullanılmayan kumaşları değerlendirebildiklerini gördükçe üretme motivasyonlarının arttığını ifade etti.

Kursiyerlerin eski kumaşları işleyerek ekonomiye kazandırmanın yanı sıra elde ettikleri ürünleri satarak para da kazanabildiklerini kaydeden Avcıoğlu sözlerine şöyle devam etti :

"Öğrencilerimiz evde kullanılmayan eşyaları buraya getirip burada değerlendirerek eşyayı tekrar gündeme getirmiş oluyor. Elde edilen yeni eşyayı satıyor ve kar elde ediyorlar. Öğrenciler yeni elde ettikleri ürünlerin değerlendiğini görünce bu işe daha çok meyilli oluyor. Sabun keseleri, poşetlikler, çarşaf ve yastık takımları, örgü bebekler gibi her çeşit ürün çıkartıyoruz. Bir öğrencimiz bir haftada evden getirdiği eşyalardan rahatlıkla ortalama 4 ürün çıkartabiliyor ve kursiyerlerimiz bu ürünleri minimum 50 liradan satabiliyor."

Annesinin 20 yıllık atılmak üzere olan masa örtüsünü değerlendirerek çarşaf takımı ve yatak örtüsü yapan kursiyer Büşra Türk da arkadaşından duyup geldiğini ve ekim ayından itibaren dönüştürdüğü ürünlerden bin liralık kazanç elde ettiğini söyledi.

Yaklaşık 2 aydır kursa gelen Meryem Ege ise evdeki ürünleri değerlendirip hediyelik eşyalar yaptığını ve talep edenlere ücret karşılığında sattığını ifade etti.