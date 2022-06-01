Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlanıyor

01.06.2022 18:16
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlanıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Tokgöz, hayat boyu öğrenme faaliyetlerini gerçekleştiren halk eğitimi merkezlerinin zaman ve zemine bağlı kalmaksızın öğreten bir anlayışa sahip olduğunu vurguladı.

Halk eğitimi merkezlerinin hayata açılan bir pencere olduğuna işaret eden Tokgöz, "Kursiyerlerimiz, merkezimizin açtığı kurslarda hem kültür sanat eğitimleri ile vakitlerini iyi değerlendiriyorlar hem de iş edinmeye yönelik kurslarımızla iş yeri açma, gelir getirici meslekler edinme imkanına kavuşma şansı elde emektedirler." dedi.

Tokgöz, hedeflerinin daha fazla kurs çeşidiyle, daha çok kursiyere ulaşmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin halk oyunu gösterisi ve defile sunduğu etkinlikte, kursiyerlerin çalışmaları sergilendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlanıyor - Son Dakika


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