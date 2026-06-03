Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı
03.06.2026 17:42
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İncesu'da düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserler sergilendi.

İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı.

Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen açılış programına, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, ilçe protokolü, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Karakaş ve ilçe protokolü, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından alanı gezerek, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sergide, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yıl boyunca açılan kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el işi, dikiş, nakış, dekoratif ürünler ve çeşitli çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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