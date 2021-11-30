ŞANLIURFA - Hesaplarına yanlışlıkla yatırılan paraları iade ettiler - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hesaplarına yanlışlıkla yüklü miktarda para yatırılan vatandaşlar, fazla tutarı iade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencileri için yatırılan Şartlı Nakit Transferi parasını çekmek için ATM'ye giden Ramazan Kızılkaya, Bahri Bağsever ve İbrahim Halil İstemil hesaplarda yüklü miktarda tutarlarla karşılaştı.

Hesaplardaki paraları çeken vatandaşlar, yanlışlıkla yatırılan tutarı PTT Siverek Şubesine giderek yetkililere teslim etti.

Sabah işe giderken ATM'ye uğradığını belirten su tesisatçısı Bahri Bağsever, "Hesapta çocuklarım için para yatırıldı mı diye kontrol etmek için uğradım. ATM'deki rakamı görünce çok şaşırdım. 23 bin 500 lira vardı hesabımda. Normalde ise yatırılan 150-200 liradır. Paranın yanlış yatırıldığını ve hakkım olmadığını düşünerek paraya hiç dokunmadan sadece 400 lirasını alıp gerisinin tamamını getirip PTT'deki yetkililere teslim ettim. Bu para bize helal gelmez diyerek hepsini iade ettim." dedi.

Servis şoförü İbrahim Halil İstemil ise köyde yaşadığını ve her sabah öğrencileri servisle okula bıraktığını anlatarak, "Hesabıma baktığım yüklü miktarda para görünce şaşırdım. 15 bin 400 lira hesabımda para vardı. Ben de parayı çektim, getirip PTT yetkililerine teslim ettim. Bu hakkım olmayan bir paradır, bu kadar yüklü miktarda parayla yardım olmaz düşüncesiyle getirip teslim ettim." diye konuştu.

Ramazan Kızılkaya ise hesabında yüklü miktarda parayla karşılaştığını anlatarak, "Hesaptaki 40 bin 500 liradan 2 bin lira çektim ve yeniden kartı takarak denedim ancak para hala hesapta duruyordu. İçim el vermedi ve bende paranın tamamını çekerek iade ettim. Bu bizim vatandaşlık görevimiz, kim olsa aynısını yapardı." ifadelerini kullandı.