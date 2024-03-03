Hesarek Kayak Merkezi'ni 5 haftada 40 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hesarek Kayak Merkezi'ni 5 haftada 40 bin kişi ziyaret etti

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, 5 haftada yaklaşık 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 2 bin 500 rakımlı merkez, 15 Mart tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek. Merkez, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleri ve 70 yataklı tesisiyle kaliteli bir hizmet sunuyor.

03.03.2024 21:56  Güncelleme: 21:59
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Hesarek Kayak Merkezi'ni 5 haftada 40 bin kişi ziyaret etti

BİNGÖL - Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gözde tesisleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'ni, 5 haftada yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.

Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı bölgede hizmet veren Hesarek Kayak Merkezi, 28 Ocak'tan bu yana misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kar yağışının gecikmesine rağmen 5 haftada yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinin 15 Mart tarihine kadar hizmet vermesi bekleniyor. Kristal kar kalitesiyle talep gören merkez, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleri ve 70 yataklı tesisiyle vatandaşlara kaliteli bir şekilde hizmet veriyor.

Sezon hakkında bilgi veren Hesarek Kayak Merkezi Müdürü Sadullah Bozan, "5'inci haftamızla beraber 40 bine yakın misafir ağırladık. Önümüzdeki haftalarda da bu sayı artacak. Böyle giderse iki hafta daha pistlerimiz açık şekilde sezonumuz devam edecek. Pistlerimiz dolu dolu. Çevre illerimizden gelenler, il ve ilçelerimizden gelen öğrencilerimizle dolu. Vatandaşlarımız mutlu bir şekilde gelip ayrılıyor. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hesarek Kayak Merkezi'ni 5 haftada 40 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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