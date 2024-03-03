Hesarek Kayak Merkezi'ni 5 haftada 40 bin kişi ziyaret etti
BİNGÖL - Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gözde tesisleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'ni, 5 haftada yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.
Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı bölgede hizmet veren Hesarek Kayak Merkezi, 28 Ocak'tan bu yana misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kar yağışının gecikmesine rağmen 5 haftada yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinin 15 Mart tarihine kadar hizmet vermesi bekleniyor. Kristal kar kalitesiyle talep gören merkez, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleri ve 70 yataklı tesisiyle vatandaşlara kaliteli bir şekilde hizmet veriyor.
Sezon hakkında bilgi veren Hesarek Kayak Merkezi Müdürü Sadullah Bozan, "5'inci haftamızla beraber 40 bine yakın misafir ağırladık. Önümüzdeki haftalarda da bu sayı artacak. Böyle giderse iki hafta daha pistlerimiz açık şekilde sezonumuz devam edecek. Pistlerimiz dolu dolu. Çevre illerimizden gelenler, il ve ilçelerimizden gelen öğrencilerimizle dolu. Vatandaşlarımız mutlu bir şekilde gelip ayrılıyor. Herkesi bekliyoruz" dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Hesarek Kayak Merkezi'ni 5 haftada 40 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
Trabzon'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyelerince hazırlanan "Marah" adlı kısa filmin galası gerçekleştirildi.
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Batman Film Günleri"ne katılan usta yönetmen Derviş Zaim, yurtdışında Türk sinemasının karşılaştığı sorunlara ilişkin, "Türklerden bekledikleri filmi yapmazsan, allameicihan olsan seni o yerlere sokmazlar.
Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için 'Z tayfa' adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi. Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda sahnelenen oyun çocuklardan ilgi gördü. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, bir saat süren oyunda müzik eşliğinde eğlendi. Grup sorumlusu Orhan Danışman, 12 kişilik grupla kentleri gezerek çocukları eğlendirdiklerini söyledi. Hakkari ve Yüksekova'da da oyun sahnelediklerini belirten Danışman, çocukları eğlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'ne Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 200'ü aşkın deve katıldı. Develer 2 gün boyunca kıran kırana mücadele etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden getirilen 300 deve arenaya çıktı. Binlerce vatandaşın ilgiyle izlediği renkli güreşlerin sonunda kazanan develerin sahiplerine kupa verildi. Festivale çeşitli siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?