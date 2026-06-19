Kütahya\'da okulda hayır çarşısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Şehitler Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu hayır çarşısı, öğrenciler, veliler ve eğitim camiasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.

Etkinliğin açılışında konuşan Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, programın yalnızca bir hayır çarşısı etkinliği olmadığını, aynı zamanda eğitim öğretim yılının yorgunluğunu birlikte atmak ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Eğitimin sadece okul ortamıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Kılıç, "Eğitim; aileyle, çevreyle ve güçlü bir dayanışma ruhuyla birleştiğinde gerçek anlamına kavuşur. Bugün okul bahçemizde köfte kokusundan tatlılara, el emeği göz nuru yaprak sarmalardan kurabiyelere ve ikinci el kıyafet standına kadar renkli bir imece örneği sergileniyor. Sanat sergilerimiz ve özel eğitim sınıflarımızın hazırladığı stantlar ise bizim için en anlamlı bölümleri oluşturuyor" dedi.

Velilerin hazırladığı ikramların ve sağlanan desteklerin okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kılıç, okul-aile iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Öğretmen ve öğrencilere de seslenen Kılıç, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlerin günlerdir büyük bir özveriyle çalıştığını ifade ederek, "Sergilediğiniz takım ruhu her türlü takdirin üzerindedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehitler Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin sergilediği yöresel oyunlar izleyicilerden büyük alkış aldı.

Okul koridorunda düzenlenen etkinliğe Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve protokol üyeleri de katıldı. Stantlarda çok sayıda el emeği ürün ziyaretçilerin beğenisine sunularak satışa çıkarıldı. - KÜTAHYA