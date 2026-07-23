Hisarcık'ta Geleneksel Lokma Hayrı - Son Dakika
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Hisarcık'ta Geleneksel Lokma Hayrı

Hisarcık\'ta Geleneksel Lokma Hayrı
23.07.2026 13:21
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Hastane personeli, 2 bin 500 kişiye lokma ikram edildiği hayır etkinliği düzenledi.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel lokma hayrı gerçekleştirildi.

Hastane bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara lokma ikram edilirken, etkinlik kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişiye ikramda bulunuldu.

Hastane yetkilileri, her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen lokma hayrının, hastane personelinin maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştirildiğini belirterek, etkinliğe katkı sunan tüm personele ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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