Kültür Sanat

Hora Feneri, çocukların uçurtma neşesine ev sahipliği yaptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan tarihi Hora Feneri, çocukların neşesine ev sahipliği yaptı. Zahit Mungan öncülüğünde düzenlenen Uçurtma Atölyesi etkinliği, Trakya Uçurtma Festivali öncesinde gerçekleştirildi. Çocuklar, hem uçurtma yapımını öğrendi hem de kendi tasarladıkları uçurtmalarla deneme uçuşları yaptı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün destekleri ile düzenlenen etkinlik boyunca çocukların keyifli anlar yaşadığı gözlenirken, Hora Feneri'nin eşsiz manzarası eşliğinde uçurtmalar gökyüzünü süsledi. Zahit Mungan, çocuklara uçurtma yapımının inceliklerini anlatarak onların kabiliyetlerini destekledi. Hazırlanan rengarenk uçurtmalar, festivaldeki büyük gösteri öncesi başarılı deneme uçuşları yaptı.

Veliler ve katılımcılar, çocukların etkinliğe olan ilgisinden memnun olduklarını belirtti. Zahit Mungan, Trakya Uçurtma Festivali'nin bir parçası olan bu atölye etkinliğinin çocukların hem eğlenmeleri hem de el becerilerini geliştirmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.