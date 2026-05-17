Hülya Koçyiğit, \'Şoför\' Filmindeki Sahneyi Yeniden Canlandırdı

Sivas Valiliği, Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in rol aldığı 1976 yapımı "Şoför" filminin unutulmaz sahnesini, yarım asır sonra yeniden canlandırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas'a gelen Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit için Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel çalışma, valilik sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla Sivas kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Hülya Koçyiğit, 50 yıl önce rol aldığı "Şoför" filminin unutulmaz sahnesini yeniden yaşadı.

Çekimlerde, filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak Sivas'ın caddelerinde geçmişin izleri yeniden canlandırıldı.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bir film karesinden süzülüp gelen hatıra. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Sivas caddelerinde geçmişin zarafetini yeniden selamladı. 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında şehrimizde bulunan kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı."

Duygusal atmosferi ve nostaljik dokusuyla dikkati çeken paylaşım, sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.