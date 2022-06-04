Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor

04.06.2022 11:18

Iğdırlı öğretmen Ayvaz Nart, doğaya dikkati çekmek için topladığı atık metallerle çeşitli hayvan figürleri yapıyor.

Iğdırlı öğretmen Ayvaz Nart, doğaya dikkati çekmek için topladığı atık metallerle çeşitli hayvan figürleri yapıyor.

Iğdır Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan resim öğretmeni Nart, yıllar önce sanayide çalışan öğrencilerinden metal kaynağı yapmayı öğrenince metal malzemeler kullanarak çeşitli figürler tasarladı.

Yaptığı işi zamanla hobi haline getiren Nart'ın çalışmalarından haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul idaresi, genç öğretmenin çalışmalarına destek verdi.

Kentteki okullardan çıkan atık metallerden çeşitli hayvan figürleri yapan Ayvaz öğretmen, çalışmalarıyla hem çevre kirliliği hem de doğadaki hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Öğretmen Ayvaz Nart, AA muhabirine, amacının çöpe atılan malzemelerin atık olmadığını, her şekilde geri dönüştürülebileceğini insanlara anlatmak olduğunu söyledi.

Atıkların toplanıp fabrikada geri dönüştürülebildiği gibi çeşitli çalışmalarda da kullanılabileceğini belirten Nart, "Bir öğretmen olarak atıkların temelinde insanların olduğunu düşünerek, öğrencileri, çocukları bu işe dahil edip o atık malzemeleri sanat eserine dönüştürmek amacıyla çalışmalar yapıyorum." dedi.

Nart, atık metalleri kullanarak genellikle kuş, balık, arı, sinek gibi canlıların figürlerini yaptığına değinerek, şöyle konuştu:

"Resim öğretmenliği bölümünü okudum ama çocukluğumdan beri bir el yeteneğimin olduğunu bildiğim için bu işi nasıl yapabilirim, çevreye nasıl faydalı olabilirim diye düşündüm ve buna yoğunlaştım. İlk etapta sanayide çalışan öğrencilerimle küçük çaplı çalışmalara başladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul idaremizin desteğiyle de kaynak makinesi ve diğer araç gereçler alındı. Yaptığımız çalışmaları görenler de ilgi gösteriyor."

Ortaya çıkan çalışmaları yıl sonunda şehir merkezinde sergileyeceklerini anlatan Nart, "Topluma da bu bilinci yavaş yavaş aktaracağız. Bazı parçalar günlük hayatta birçok kişinin çöpe attığı parçalardır, bu parçaların bir araya getirilip esere dönüştüğünü insanların görmesini istiyoruz." diye konuştu.

Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor
Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor
Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor
Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor

YORUMLAR
500
Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 11:41:37. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdırlı öğretmen atık metallerle yaptığı hayvan figürleriyle doğaya dikkati çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement