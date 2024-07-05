II. Abdülhamid'in tahta çıkışına özel yapılmış saat kulesi, bölgede sadece o ayakta kaldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

II. Abdülhamid'in tahta çıkışına özel yapılmış saat kulesi, bölgede sadece o ayakta kaldı

Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümüne özel olarak yapılan 125 yıllık Maden saat kulesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne ulaşan tek saat kulesi olarak öne çıkıyor. 1899 yılında inşa edilen saat kulesi, turizme hizmet vermektedir. Restorasyon çalışmaları sonucunda tekrar eski görkemine kavuşan yapı, Maden ilçesinin önemli bir turistik simgesi haline gelmiştir.

05.07.2024 21:34
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II. Abdülhamid'in tahta çıkışına özel yapılmıştı...Bölgede sadece o ayakta kaldı

ELAZIĞ - Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci senesine özel yaptırılan 125 yıllık Maden saat kulesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne ulaşan tek saat kulesi olarak dikkat çekiyor.

1899 yılında Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci senesine özel Maden ilçesinde yapılan saat kulesi, turizme hizmet ediyor. 25'inci yıla özel 25 sıra kesme ve 25 sıra cüruf taşı ile yapılan yapı bir zamanlar yıkılmaya yüz tutsa da 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bugüne ulaşan tek saat kulesi olarak dikkat çeken yapı, ilçe turizminin önemli yapısı olarak dikkat çekiyor.

Maden saat kulesi hakkında bilgi veren Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, "Maden saat kulesi, 1899 yılında Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci senesinde yapılan Türkiye'nin farklı bölgelerindeki saat kulelerinden birisi. O dönemde 30 civarı saat kulesi yapılmış. Onlardan birisi de Maden ilçemizdeki bu saat kulesi. Diğerlerinden ayıran özellikleri var. Saat kulesinde Maden'in yerel malzemesi olan cüruf taşı kullanılmış durumda. Aynı zamanda 25'inci yılı simgelemesi amacıyla kulanın altından çatı kısmına kadar 25 sıra kesme taşı, 25 sıra da cüruf taşı ile özel bir görüntü verilmiş" dedi.

Doğu ve Güneydoğu'da bugüne ulaşan tek saat kulesi

Maden saat kulesinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde günümüze ulaşan tek saat kulesi olduğunu kaydeden Başkan Seyrek, "Siirt ve Mardin'de de o dönemde yapılmış ama günümüze ulaşamamış. Saat kulesi 2017 yılında harap hale gelmişti. Saatleri kaybolmuş, çatısı çökmüş ve kapısı yok olmuş durumdaydı. O dönemde bir restorasyondan geçti. Güzel bir restorasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tekrardan ilçe halkına ve turizme hizmet etmeye başladı. İlçemizin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat II. Abdülhamid'in tahta çıkışına özel yapılmış saat kulesi, bölgede sadece o ayakta kaldı - Son Dakika

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