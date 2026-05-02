"İki Teker Bir Rüya" 3 bin 800 öğrenciye ulaştı

02.05.2026 13:19  Güncelleme: 13:20
Kocaeli'de çocuklara sürdürülebilir ulaşım bilinci kazandırmak amacıyla hazırlanan "İki Teker Bir Rüya" adlı tiyatro oyunu, 25 okulda 3 bin 800 öğrenciyle buluştu. Oyun, eğlenceli ve interaktif yapısıyla bisiklet, yaya ulaşımı ve toplu taşımanın önemini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara erken yaşta sürdürülebilir ulaşım bilinci kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "İki Teker Bir Rüya" adlı tiyatro oyunu ile önemli farkındalık çalışmasına imza attı. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında hazırlanan oyun, eğlenceli kurgusu ve öğretici içeriğiyle çocuklardan büyük ilgi gördü. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Çayırova, İzmit ve Başiskele'de bulunan kültür merkezlerinde sahnelenen tiyatro oyunu, 25 farklı okuldan toplam 3 bin 800 öğrenciyle buluştu. Böylelikle çocuklar, interaktif sahneler ve eğlenceli karakterler eşliğinde bisiklet kullanımının, yaya ulaşımının ve toplu taşımanın çevreye olan olumlu etkilerini öğrenme fırsatı yakaladı. Renkli karakterler ve eğlenceli diyaloglarla zenginleştirilen oyunda bisiklet, yaya ulaşımı ve toplu taşımanın çevreye katkıları anlatıldı.

"İki Teker Bir Rüya", çocuklara yalnızca ulaşım türlerini tanıtmakla kalmıyor ve onlara doğaya saygılı, güvenli ve sağlıklı hareketlilik alışkanlıklarının önemini de aktarıyor. Oyun boyunca çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri sürdürülebilir ulaşım davranışları konusunda bilinçleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

