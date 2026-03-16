İlber Ortaylı\'nın İstanbul vasiyetini Vali Gül açıkladı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden duayen tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Ortaylı'nın naaşı Fatih Camii'ne getirildi.

İŞTE İLBER ORTAYLI'NIN İSTANBUL VASİYETİ

Cenazeye katılanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı. Ortaylı ile yaptığı bir konuşmayı anlatan Vali Gül, Ortaylı'nın İstanbul için vasiyetini de duyurdu.

Gül, İlber Ortaylı'nın İstanbul'a bir çini müzesi yapılmasını istediğini kaydederken şunları söyled: "Her zaman hocam çok neşeliydi. 'Hocam İstanbul'da yapılması gereken, eksik gördüğünüz bir şey var mı?' dediğimde, 'Bir çini müzesi olursa çok iyi olur' dedi. Biz de bunu hocamızın bir vasiyeti olarak kabul ediyoruz.

İnşallah Allah fırsat verirse, görev yaptığımız süre içerisinde İstanbul'umuza yakışır bir çini müzesini de kazandırmış olacağız. Böyle bir anekdotu da sizlerle paylaşmış olayım."