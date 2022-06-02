"İnançların Dili" konseri Anadolu'nun dini müziğini izleyenlerle buluşturacak - Son Dakika
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"İnançların Dili" konseri Anadolu'nun dini müziğini izleyenlerle buluşturacak

02.06.2022 09:35
"İnançların Dili" konseri Anadolu'nun dini müziğini izleyenlerle buluşturacak

Anadolu'da yaşamış farklı inanç gruplarının dini müziği, "İnançların Dili" konserinde buluşacak.

Anadolu'da yaşamış farklı inanç gruplarının dini müziği, "İnançların Dili" konserinde buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser, bu akşam Azize Tereza Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

Yako Taragano Sinagog İlahileri Korosu, Grung Korosu, Anadolu Medeniyetleri Müzik Topluluğu ile İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun sahne alacağı konserin sanat yönetmenliğini Ümit Atalay üstlenecek.

Musevi, Hristiyan ve Müslümanların dini musiki eserlerini otantik şekilleriyle icra ederek Anadolu'daki barış, sevgi ve hoşgörü felsefesine katkıda bulunmayı hedefleyen konserde, İbranice, Ermenice, Keldanice, Süryanice ve tasavvuf müziği örneklerinden oluşan bir repertuvar sunulacak.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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