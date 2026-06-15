İnegöl Fatihi Turgut Alp kabri başında anıldı

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, İnegöl'ün Fatihi Turgut Alp, kabrinin bulunduğu Turgutalpköy'de düzenlenen anma programında dualarla anıldı. Geçmişin yad edildiği, şanlı Türk tarihine atıfta bulunulan programa İnegöl halkının ilgisi de yoğun oldu.

Osmanlı'nın kuruluşuna beşiklik etmiş, içerisinde bulunan tarihi değerlerle adeta geçmişi günümüze taşıyan İnegöl'de, şehri Bizans'ın elinden alarak Türk ve Müslüman yurdu yapan ve bu yönüyle İnegöl'ün Fatihi olarak bilinen Turgut Alp, Pazar günü kabrinin bulunduğu Turgutalplöy'de düzenlenen programla anıldı. 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sonucunda Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde restore edilerek yeniden şehre kazandırılan 700 yıllık türbenin bulunduğu alanda yapılan Turgut Alp'in Anma Programına İnegöl halkının ilgisi yoğun oldu. Turgut Alp'in ruhuna misafirlere ikramların yapıldığı programda, Tarihi İnegöl Mehteri de marşlarıyla mest etti.

Turgut Alp'in aynı zamanda adını da taşıyan Turgutalpköy Mahallesinde bulunan türbesinde yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetleri ile başladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban anma programında yaptığı konuşmada, Turgut Alp'in Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin yanında yer almış, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna omuz vermiş büyük bir komutan olduğunu hatırlatarak, "Ancak onu büyük yapan, yalnızca kazandığı savaşlar değildir. Onu büyük yapan; sadakati, cesareti, adaleti ve davasına olan bağlılığıdır. Turgut Alp, fethettiği toprakları sadece kılıçla değil; ahlakla, adaletle ve merhametle yurt haline getiren bir neslin temsilcisidir. İnegöl alelade bir şehir ve alelade bir fetih değildir. Bugün üzerinde huzurla yaşadığımız bu güzel şehir, yaklaşık 7 asır önce büyük mücadelelerin, büyük fedakarlıkların neticesinde Türk ve Müslüman yurdu oldu. İnegöl, Osmanlı'nın kuruluş sürecinde sıradan bir yerleşim yeri değildir. İnegöl; Bursa'ya uzanan fetih yolunun önemli bir kapısıdır. İnegöl; bir devletin filizlendiği, bir medeniyetin kök saldığı topraklardır. Bu sebeple İnegöl'ün tarihi, yalnızca bir şehrin tarihi değil; aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin hikayesidir. İşte Turgut Alp de bu hikayenin en önemli kahramanlarından biridir. Bulunduğumuz bu alan da Turgut Alp'in ölmeden önce vasiyet ettiği yerdir. Rivayete göre ömrünün son demlerinde; 'Beni öyle bir yere gömün ki mezarım toprağımda olsun, gözlerim fethettiğim İnegöl'e baksın' diye vasiyet etmiştir. Bu söz aslında bir ömrün özetidir. Bu söz; vatan sevgisinin, aidiyet duygusunun ve hizmet anlayışının ifadesidir. Bugün burada bulunan herkes, o büyük mirasın emanetçisidir." dedi

Taban sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişine sahip çıkamayan milletlerin geleceğe güvenle yürümeleri mümkün değildir. Bir milletin hafızası ne kadar güçlü olursa, geleceğe olan yürüyüşü de o kadar sağlam olur. Bu nedenle bizler tarihimize yalnızca geçmişte yaşanmış hadiseler olarak bakmıyoruz. Biz tarihimize, bize yön veren bir pusula olarak bakıyoruz. İnegöl bu anlamda çok özel bir şehir. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Bu topraklar; Baykoca'nın yiğitliğine, İshak Paşa'nın devlet adamlığına, Akbıyık Sultan'ın irfanına, Samsa Çavuş'un fedakarlığına ve daha nice kahramanın izlerine ev sahipliği yapmaktadır. Şehrimizin her köşesinde ayrı bir hikaye, her mahallesinde ayrı bir hatıra bulunmaktadır. Bizlere düşen görev ise bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. İnegöl Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla Turgut Alp Türbesi ve çevresinde 2021 yılında başlayarak gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarıyla bu kıymetli mirası gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün buraya gelen ziyaretçilerin sayısının her geçen gün artması, gençlerimizin tarihine ilgi göstermesi bizleri son derece memnun ediyor. Çünkü biliyoruz ki tarihi mekanlar sadece taş ve topraktan ibaret değil, buralar aynı zamanda bir milletin hafızasıdır. Geçmişle gelecek arasında kurulan köprülerdir."

Konuşmalar sonrası Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından Turgut Alp konulu söyleşi gerçekleştirildi. Yarın saat süren söyleşide Turgut Alp ve fetih dönemine ilişkin çok değerli bilgileri alandaki vatandaşlarla paylaşan Şahin, verdiği bilgiler ve anlatımlarıyla programa anlam kattı. Söyleşi sonrasında da Tarihi İnegöl Mehteri sahne aldı. Marşlarla anma programına heyecan ve coşku katan İnegöl Mehteri, alanda büyük bir coşku yaşanmasına sebep oldu. Mehter gösterisi sonrası protokol üyeleri Turgut Alp'in kabri başında dualar etti. - BURSA