İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı

21.04.2022 11:57
İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı

İngiliz tarihçi, yazar ve yayıncı Bettany Mary Hughes ve ekibi, Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'nde belgesel için çekimler yaptı.

İngiliz tarihçi, yazar ve yayıncı Bettany Mary Hughes ve ekibi, Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'nde belgesel için çekimler yaptı.

Malatya Valiliğinin yazılı açıklamasına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle Türkiye'de bulunan Hughes ve ekibi, Nevşehir Tokalı Kilisesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin ardından Malatya'ya geldi.

Arslantepe Höyüğü çekimlerine sabahın erken saatlerinde başlayan ekip, güneşin doğuşuyla höyüğü, ovayı ve Fırat Nehri'ni görüntüledi.

Arslantepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesini sağlayan saray kompleksinin ardından Arkeoloji Müzesi'ne geçen ekip, höyükten çıkarılan eşsiz eserleri kaydetti.

"Türkiye'nin Hazineleri" (Treasures of Turkey) adıyla sonbaharda, BBC ve Channel 4 televizyon kanallarında yayınlanması planlanan belgesel, Sandstone Global şirketi tarafından çekiliyor. Çekim ekibinde Anna Thomson yönetmen, Timothy James Knight ile Timothy John Boylen kameraman, Olivia Rowan Hansen prodüktör yardımcısı olarak görev yapıyor.

Arslantepe ve müze çekimlerinin ardından ekiptekiler, Yeşilyurt ilçesinde kiraz bahçesini gezdi. Kiraz çiçeklerine "bayıldığını" belirten Hughes ve ekibi, üretici Gökhan Gök'ün bahçesinde fotoğraf çekimi yaptıktan sonra Nemrut Dağı'na geçti.

Ekip, Nemrut Dağı çekimlerinin ardından Şanlıurfa'ya giderek Göbeklitepe ve Karahantepe arkeolojik alanlarını, şehir merkezindeki dini mekanları, müzeyi, son olarak da Gaziantep Zeugma'yı filme alacak.

Daha önce hazırladıkları National Geographic'de yayınlanan Hughes'ın belgeselleri, halen tarih kanalı Viasat History'de izleyiciyle buluşuyor.

İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı
İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı
İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı
İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı
İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı

YORUMLAR
500
Eyüpsultan'da böbrek hastası kadının tedavi parası yangında kül oldu Eyüpsultan'da böbrek hastası kadının tedavi parası yangında kül oldu ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Nisan 2022

UNESCO Dünya Mirası, Arkeoloji Müzesi, Belgesel, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:49 Güne düşüşle başlamıştı! Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinde geriledi
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:03 Türkiye için tehlike çanları: Çiftçi sayısı 500 binin altına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:07:52. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement