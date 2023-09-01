İngiltere'de bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250 bin dolar olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

İngiltere'de bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250 bin dolar olduğu ortaya çıktı

İngiltere\'de bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250 bin dolar olduğu ortaya çıktı
Son Güncelleme: 01.09.2023 15:41

Bir kadın, İngiltere'de 6 yıl önce bit pazarından dört dolara aldığı tablonun gerçek değerinin 250.000 dolar olduğunu öğrendi. Tablo, Amerikalı sanat ustası Newell Convers (N.C.) Wyeth tarafından yapılmış. Eser, 19 Eylül'de açık artırmaya çıkarılacak ve tahmini fiyatı 150.000 ila 250.000 dolar arasında olacak. Kadının tabloyu yeniden keşfetmesi, evini temizlerken oldu ve tablonun değerini bir sanat konservatörü belirledi.

İngiltere'de bir kadın, 6 yıl önce bit pazarından dört dolara aldığı tablonun gerçek değerinin 250.000 dolar olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250,000 dolar olduğu ortaya çıktı

Altı yıl önce New Hampshire'da bir bit pazarından 4 dolarlık bir sanat eseri satın alındı ve bu eserin Amerikalı bir sanat ustası tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

2017'nin Ağustos ayında, bir kadın Manchester, New Hampshire'daki Savers bit pazarında çerçeveleri düzeltip satabileceği çerçeveler ararken bu keşfi yaptı.

Fotoğraf hakkında herhangi bir bilgisi olmadan 4 dolara satın aldı ve eve getirdi.

İngiltere'de bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250,000 dolar olduğu ortaya çıktı

Eser, Bonhams Skinner müzayede evinin listesine göre 1939'da Helen Hunt Jackson'ın 1884 tarihli romanı "Ramona" için oluşturulan dört eserden biri olan Newell Convers (N.C.) Wyeth'in bir eseri ve 19 Eylül'de açık artırmaya çıkarılacak ve tahmini fiyat 150.000 ila 250.000 dolar arasında olacak.

Eser, Meksika-Amerikan Savaşı'ndan sonra Güney Kaliforniya'da yaşayan İskoç-Yerli bir kızı konu alan roman için oluşturulan bir dizi eserden biridir. Müzayede evinin açıklamasına göre, eserde Wyeth, Ramona ile katı ve otoriter üvey annesi Señora Moreno arasındaki gerginliği ustaca tasvir ediyor.

Massachusetts doğumlu sanatçı ve illüstratör Wyeth, 3.000'den fazla tablosuyla "eserleriyle metnin dramasını ve karakter gelişimini artırma yeteneği" ile tanınır.

İngiltere'de bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250,000 dolar olduğu ortaya çıktı

Bu eser, kitap yayıncı firması tarafından bir editöre veya yazarın varisine hediye edildiğinden, Wyeth'in kitap için yaptığı diğer eserlerden sadece biri bulunmuştur.

Müzayede evi, tabloyu tutan çerçevenin Wyeth tarafından seçildiğini ve eserin Chadds Ford, Pennsylvania'daki stüdyosunda trenle Philadelphia veya New York'taki yayıncılara giderken kenarlarını ve köşelerini korumak için basit bir kalıp olduğunu düşünüyor.

Adını açıklamak istemeyen kadın, Bonhams Skinner müzayede evine "gerçek bir tablo olduğunu şaka yaptığını" söyledi. Boston Globe'a göre, tablo yıllarca kadının yatak odasında asılı kaldı ve daha sonra bir dolaba kaldırıldı ve sadece Mayıs ayında evi temizlerken yeniden keşfedildi.

Kadın, eseri yeniden bulduktan sonra sanat eserine olan merakı yeniden alevlendi ve bu sefer "Duvarlarda Bulunan Şeyler - Ve Diğer Gizli Bulgular" adlı Facebook sayfasına eserin bir fotoğrafını gönderdi. Bu grup, insanların gizli yerlerde buldukları öğelerin öykülerini paylaşmalarına olanak tanır.

İngiltere'de bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250,000 dolar olduğu ortaya çıktı

Paylaşımı, Maine'de yaşayan ve bir zamanlar Farnsworth Müzesi'nde birkaç N.C. Wyeth sergisi düzenleyen konservatör Lauren Lewis tarafından görüldü. Lewis, Wyeth Çalışma Merkezi ile çalışmaya başladı ve ressamın oğlu Andrew ve torunu Jamie ile yakın bir şekilde çalıştı. Lewis, Wyeth'in birçok eseri ile çalıştı ve kadına danışmaya karar verdi ve "99% oranında orijinal olduğuna" emin olduğunu söyledi. Boston Globe'a.

"Durum değerlendirmem, bazı küçük çizikler içermesine ve yüzey temizliğine ihtiyaç duymasına rağmen, son 80 yılda hiçbirimizin onun yolculuğunun farkında olmadığı göz önüne alındığında olağanüstü bir durumda olduğunu" diye ekledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Kültür Sanat

3. Sayfa, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İngiltere'de bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250 bin dolar olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'dan, tutuklu vekil Can Atalay için özgürlük çağrısı
15:47 Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali
15:34 Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırı kaldırılmalı
15:07 Kuralar çekildi! İşte Avrupa Ligi'nde grup eşleşmeleri
14:54 Demet Özdemir'in büyük başarısı! Venedik Film Festivali'nde ''Uluslararası En İyi Oyuncu'' ödülüne layık görüldü
14:51 Adalet Bakanı Tunç, Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddiasını yalanladı
14:49 Beşiktaş ve Galatasaray, Berat Özdemir için karşı karşıya! Milli futbolcu, Türkiye'ye geri dönüyor
14:29 Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz
14:26 Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de genel bir ishal salgını olduğundan söz etmek mümkün değil
14:25 Karısını öldüren adamın ilk ifadesi: Başkasıyla olan ilişkisi yüzünden tartıştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 15:53:18. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250 bin dolar olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement