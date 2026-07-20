Irmak Köylüleri Geleneksel Pikniğini Domaniç'te Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Irmak Köylüleri Geleneksel Pikniğini Domaniç'te Gerçekleştirdi

Irmak Köylüleri Geleneksel Pikniğini Domaniç\'te Gerçekleştirdi
20.07.2026 12:20
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İnegöl'ün Irmak köylüleri, Domaniç'te düzenlenen piknikte birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Erzurum İspir Irmak köylüleri, geleneksel hale gelen rutin piknik etkinliklerini Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki tarihi ve doğasıyla ünlü Kocayayla Çadır Restoran alanında gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran yüzlerce köylü, sabahtan akşama kadar süren etkinliklerle hasret giderdi, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

2010 yılında kurulan İnegöl Erzurum İspir Irmak Köyü Derneği tarafından organize edilen etkinliğe, İnegöl'de ikamet eden yaklaşık 215 haneden oluşan Irmak köylüleri yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel hale gelen piknikte, köylülerin kaynaşması ve özellikle şehirde büyüyen çocukların birbirlerini tanıması amaçlandı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan İnegöl Erzurum İspir Irmak Köyü Dernek Başkanı Servet Koçan, derneğin kuruluş amacına uygun olarak her yıl bu birlikteliği sağladıklarını belirtti. Koçan, şunları söyledi:

"Derneğimiz 2010 yılında kuruldu. Rutin olarak her sene köylülerimizle bir araya geliyoruz. Bursa ili İnegöl ilçesinde 215 hane yaklaşık 850 civarında nüfusumuz var. Köylümüzle beraber sabahtan akşama kadar bu şekilde etkinliğimizi sürdürüyoruz. Amacımız birlik ve beraberliği daha güzel pekiştirip, aydınlık yarınlara doğru çocuklarımıza bir eser bırakmak; çocuklarımızın da köylümüzle tanışmasını, kaynaşmasını sağlamak."

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında 7'den 70'e herkes için çeşitli yarışmalar ve aktiviteler düzenlendi. Voleybol ve futbol turnuvalarının yanı sıra, geleneksel oyunlardan çuval yarışı ve yumurta yarışı büyük çekişmeye ve renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin sonunda ise tüm katılımcılar hep birlikte birliktelik halayı çekerek günü sonlandırdı.

Bu yıl piknik alanı olarak tercih edilen Domaniç Kocayayla Çadır Restoran alanı, yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla dernek üyelerinden tam not aldı. Dernek Başkanı Koçan, alanın önceki senelere göre çok daha gelişmiş olduğunu vurgulayarak, "Restore edilmiş. Özellikle WC'leriyle, mescidiyle bayan-erkek ayrımı, giriş bölümündeki piknik alanlarıyla, meydanıyla güzel bir restorasyon çalışması yapılmış. Özellikle yer sahibimize teşekkür ederiz" dedi.

İşletme yetkilileri de Erzurumlu misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Allah ayağınıza sağlık versin, her zaman bekleriz. Ağırlamaktan mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Piknik etkinliği, gelecek yıl tekrar aynı yerde buluşma ümitleriyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Irmak Köylüleri Geleneksel Pikniğini Domaniç'te Gerçekleştirdi - Son Dakika

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