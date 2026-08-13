İskenderun Aziz Corc Kilisesi Restore Ediliyor

Hatay'da 1585 yılında inşa edilen ve asrın felaketinde ağır hasar gören İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde restorasyon ve teknik güçlendirme çalışmaları sürüyor. Yürütülen projede 1900'lü yıllara ait fotoğraflardan yola çıkılarak kilise kubbeli orijinal haline kavuşturulacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan tarihi İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde aslına uygun restorasyon ve statik güçlendirme çalışmaları süratle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Vakıf kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

"Yeni yıl ayinini restore edilen kilisede yapmayı hedefliyoruz"

Restorasyon süreci hakkında bilgi veren İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Cem Teymur, çalışmaların büyük bir süratle ilerlediğini belirterek, "1585 yılında kurulmuş olan bu tarihi yapının restorasyonu için faaliyetler süratli bir şekilde devam ediyor. Kilisenin içi ve dışı buradaki yapıya uygun olarak statik güçlendirme çalışmaları ile sürüyor. Sözleşmedeki 240 günlük süreç aslında Ocak ayı sonu itibarıyla tamamlanıyor ama sağ olsun müteahhit firmamız bu işi Aralık sonu itibarıyla bitirmiş olacağını bize ifade etti. Nasip olursa yeni yıl ayinini burada gerçekleştirmek gibi bir düşüncemiz var" dedi.

"En önemli hususlardan birisi de 1900'lü yıllarda çekilmiş orijinal bir fotoğrafta kilisenin kubbeli halini tespit etmiş olmamızdır"

Saha kontrolünü gerçekleştiren Yüksek İnşaat Mühendisi İlhan Turunç ise kilisenin depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için uygulanan özel mühendislik tekniklerini aktardı. 1900'lü yıllara ait eski fotoğraflardan yola çıkılarak kilisenin kubbeli orijinal formuna kavuşturulacağını açıklayan Turunç, şu ifadeleri kullandı: "Yapılan statik analiz sonucunda statik projesi hazırlandı. Buna uygun olarak taşıma gücü yönünden duvarların emniyetli hale gelebilmesi için taban kesiti genişletilerek temel güçlendirmesi yapılacak. Kagir yapılarda oluşan boşlukların kapatılarak duvarların mukavemetinin artırılması amacıyla hidrolik kireç enjeksiyonu uygulanıyor. Duvarların depreme karşı dayanıklı hale gelmesi için içeriden ve dışarıdan güçlendirme sıvasıyla beraber TRM uygulaması gerçekleştirilecek. En önemli hususlardan birisi de 1900'lü yıllarda çekilmiş orijinal bir fotoğrafta kilisenin kubbeli halini tespit etmiş olmamızdır. Ona uygun projeler hazırlandı ve kubbeli şekilde aslına uygun olarak onarılacak. Ayrıca kilisenin ihtiyaçlarına yönelik avlu kısmında sosyal, kültürel ve idari ihtiyaçları karşılayabilecek yeni bir idari yapı da inşa edilecek. Yıl sonunda bunları tamamlamayı planlıyoruz" dedi.