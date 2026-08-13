İskenderun Aziz Corc Kilisesi Restore Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun Aziz Corc Kilisesi Restore Ediliyor

İskenderun Aziz Corc Kilisesi Restore Ediliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1585'te inşa edilen kilise, depremin ardından aslına uygun olarak güçlendiriliyor ve yenileniyor.

Hatay'da 1585 yılında inşa edilen ve asrın felaketinde ağır hasar gören İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde restorasyon ve teknik güçlendirme çalışmaları sürüyor. Yürütülen projede 1900'lü yıllara ait fotoğraflardan yola çıkılarak kilise kubbeli orijinal haline kavuşturulacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan tarihi İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde aslına uygun restorasyon ve statik güçlendirme çalışmaları süratle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Vakıf kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

"Yeni yıl ayinini restore edilen kilisede yapmayı hedefliyoruz"

Restorasyon süreci hakkında bilgi veren İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Cem Teymur, çalışmaların büyük bir süratle ilerlediğini belirterek, "1585 yılında kurulmuş olan bu tarihi yapının restorasyonu için faaliyetler süratli bir şekilde devam ediyor. Kilisenin içi ve dışı buradaki yapıya uygun olarak statik güçlendirme çalışmaları ile sürüyor. Sözleşmedeki 240 günlük süreç aslında Ocak ayı sonu itibarıyla tamamlanıyor ama sağ olsun müteahhit firmamız bu işi Aralık sonu itibarıyla bitirmiş olacağını bize ifade etti. Nasip olursa yeni yıl ayinini burada gerçekleştirmek gibi bir düşüncemiz var" dedi.

"En önemli hususlardan birisi de 1900'lü yıllarda çekilmiş orijinal bir fotoğrafta kilisenin kubbeli halini tespit etmiş olmamızdır"

Saha kontrolünü gerçekleştiren Yüksek İnşaat Mühendisi İlhan Turunç ise kilisenin depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için uygulanan özel mühendislik tekniklerini aktardı. 1900'lü yıllara ait eski fotoğraflardan yola çıkılarak kilisenin kubbeli orijinal formuna kavuşturulacağını açıklayan Turunç, şu ifadeleri kullandı: "Yapılan statik analiz sonucunda statik projesi hazırlandı. Buna uygun olarak taşıma gücü yönünden duvarların emniyetli hale gelebilmesi için taban kesiti genişletilerek temel güçlendirmesi yapılacak. Kagir yapılarda oluşan boşlukların kapatılarak duvarların mukavemetinin artırılması amacıyla hidrolik kireç enjeksiyonu uygulanıyor. Duvarların depreme karşı dayanıklı hale gelmesi için içeriden ve dışarıdan güçlendirme sıvasıyla beraber TRM uygulaması gerçekleştirilecek. En önemli hususlardan birisi de 1900'lü yıllarda çekilmiş orijinal bir fotoğrafta kilisenin kubbeli halini tespit etmiş olmamızdır. Ona uygun projeler hazırlandı ve kubbeli şekilde aslına uygun olarak onarılacak. Ayrıca kilisenin ihtiyaçlarına yönelik avlu kısmında sosyal, kültürel ve idari ihtiyaçları karşılayabilecek yeni bir idari yapı da inşa edilecek. Yıl sonunda bunları tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İskenderun, Kültür, Hatay, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İskenderun Aziz Corc Kilisesi Restore Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:06:39. #.0.3#
SON DAKİKA: İskenderun Aziz Corc Kilisesi Restore Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.