İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

- İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti

-Büyük Çamlıca Camii'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesinde 700'e yakın eser sergileniyor

İSTANBUL - Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş 700'e yakın eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşımakta. Müze ilk gününde vatandaşlar tarafından ilgi odağı olurken müzeyi şimdiden 5 binden fazla kişi ziyaret eti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı, Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi bugün ilk ziyaretçilerini kabul etti. Barındırdığı eserler ile 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan İslam Medeniyetler Müzesi ilk günden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çamlıca Camii'nde 10 bin metrekare kapalı alanda bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde Hazreti Muhammed'in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları gibi birçok eseri görme imkanı bulmakta.

Ramazan Bayramı'na kadar her gün açık ve ücretsiz

İslam tarihinden Osmanlı medeniyetine kadar yüzlerce eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi saat 11.00 ila gece 01.00'e diğer günler ise saat 11.00 ila 23.30'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Müzeyi gezdiğini ve memnun kaldığını belirten Nedim Kokoç, "Tarif edemeyeceğimizden çok daha değerli bir eserimiz. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

"5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladı"

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Gerçekten bu gördüğü ilgiden çok memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, halkımızın burayı ücretsiz gezmesiyle ilgili bir müjdesi olmuştu. Güzel bir ilgi bekliyorduk. Bugün umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Siz de gözlüyorsunuz. Henüz açılalı iki buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladı. Bu bizler için gurur verici bir şey" dedi.

"700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor"

Müze hakkında bilgiler veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "İslam Medeniyetleri Müzesi Türkiye'de bir müze olarak inşa edilmiş en önemli eserlerden bir tanesi. Bu yönüyle mesleğimiz açısından da çok önemli. Burada dün de ifade edildi. 700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor. Koleksiyonumuzun şöyle bir önemi var. Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle buluşma şansı olmayan eserler. Müzelerimizin depolarında bulunuyordu. Bugün bu müzenin gördüğü ilgiden şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış. Tam zamanıymış, çok da isabet olmuş. Gördüğü ilgiden bunu söyleyebiliyoruz. Tabii sadece eserler değil, bunun yanında bu müzede ciddi de bir teknolojik altyapımız var" ifadelerini kullandı.