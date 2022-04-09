İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti

09.04.2022 14:42

- İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti -Büyük Çamlıca Camii'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesinde 700'e yakın eser sergileniyor Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

- İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti

-Büyük Çamlıca Camii'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesinde 700'e yakın eser sergileniyor

İSTANBUL - Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş 700'e yakın eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşımakta. Müze ilk gününde vatandaşlar tarafından ilgi odağı olurken müzeyi şimdiden 5 binden fazla kişi ziyaret eti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı, Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi bugün ilk ziyaretçilerini kabul etti. Barındırdığı eserler ile 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan İslam Medeniyetler Müzesi ilk günden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çamlıca Camii'nde 10 bin metrekare kapalı alanda bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde Hazreti Muhammed'in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları gibi birçok eseri görme imkanı bulmakta.

Ramazan Bayramı'na kadar her gün açık ve ücretsiz

İslam tarihinden Osmanlı medeniyetine kadar yüzlerce eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi saat 11.00 ila gece 01.00'e diğer günler ise saat 11.00 ila 23.30'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Müzeyi gezdiğini ve memnun kaldığını belirten Nedim Kokoç, "Tarif edemeyeceğimizden çok daha değerli bir eserimiz. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

"5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladı"

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Gerçekten bu gördüğü ilgiden çok memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, halkımızın burayı ücretsiz gezmesiyle ilgili bir müjdesi olmuştu. Güzel bir ilgi bekliyorduk. Bugün umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Siz de gözlüyorsunuz. Henüz açılalı iki buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladı. Bu bizler için gurur verici bir şey" dedi.

"700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor"

Müze hakkında bilgiler veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "İslam Medeniyetleri Müzesi Türkiye'de bir müze olarak inşa edilmiş en önemli eserlerden bir tanesi. Bu yönüyle mesleğimiz açısından da çok önemli. Burada dün de ifade edildi. 700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor. Koleksiyonumuzun şöyle bir önemi var. Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle buluşma şansı olmayan eserler. Müzelerimizin depolarında bulunuyordu. Bugün bu müzenin gördüğü ilgiden şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış. Tam zamanıymış, çok da isabet olmuş. Gördüğü ilgiden bunu söyleyebiliyoruz. Tabii sadece eserler değil, bunun yanında bu müzede ciddi de bir teknolojik altyapımız var" ifadelerini kullandı.

İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti
İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti
İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti

YORUMLAR
500
İSTANBUL-İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NE YOĞUN İLGİ İSTANBUL-İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NE YOĞUN İLGİ İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çamlıca, İslam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı
14:42 İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti
14:32 Trafik kazası değil, cinayet çıktı: Hırsızlar kendilerini engellemeye çalışan bekçiyi arabalarıyla ezmiş
14:29 Karabük'te heyelan yolu ikiye bölünce, 2 ev zarar gördü
14:27 Fenerbahçe Divan seçiminde panik anları: Bir üye fenalaşınca Ali Koç yanına koştu
14:22 Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı
14:19 Aslı Enver çok mutlu: Sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yemek yedi
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
13:54 İBB'deki Cumhur İttifakı, öğrenci akbilindeki zammın geri çekilmesi için teklif sunacak
13:50 Kılıçdaroğlu, Macaristan'da 6'lı muhalefeti yenen Orban'ın zaferini yorumladı: Tek benzerlik 6 rakamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 15:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement