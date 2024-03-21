Isparta'da Nevruz Bayramı kutlandı
ISPARTA - Baharın gelişi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı renkli görüntüler oluşturdu. Baharın gelişi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliklerinde semeni oyunu, örste çekiçle demir dövme, yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı, halat çekme yarışı ve Nevruz Ateşi yakılması gibi etkinlikler yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Tarih Öğretmeni Necati Göksel yaptı. Göksel'in konuşmalarının ardından günün anlamına binaen şiirler okundu.
Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Kaymakam Adem Çelik Nevruz Ateşini yaktı. Ateşin yakılmasıyla birlikte Eğirdir protokolü ve öğrenciler tek tek üzerinden atladılar.
Nevruz Bayramı kutlamasına Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, Eğirdir Kurum Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerle Nevruz Bayramı kutlanacak. Ulusal ve uluslararası dayanışma ve Yörük dernekleri iş birliğiyle gerçekleşecek etkinliklerde halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak. Ayrıca yörük çadırları, yörük eşyaları, okçuluk gösterileri ve uluslararası derneklerin tanıtım stantları da bulunacak.
Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerinin '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla hazırladıkları eserler beğeni topladı. Sergide, 12 sakinin bireysel 39 eseri ve 16 sakinin ortak ekip çalışması olan iki büyük tablo yer alıyor.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin aynısını Akhisar'da yapacaklarını müjdeledi. Atatürk Anı Evi'nin tamamlandığında kente değer katacağını ve önemli bir kültür duraklarından biri olacağını belirtti.
Baharın gelişi ve tabiatın yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz Bayramı, Tomarza'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tomarza Yatılı Bölge Orta Okulu'nda düzenlenen törene, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliklerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından nevruz konulu konuşma yapıldı. Ergenekon'dan çıkışın demir dövme ile temsil edildiği etkinliklerde, yumurtalar kırılarak nevruz ateşinin üzerinden atlandı. Şiir okunması ve yarışmaların düzenlenmesinin ardından Nevruz etkinlikleri sona erdi.
Fatih Belediyesi tarafından kurulan kütüphanelere üye gençler iftarda bir araya geldi. İftar programına katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 'Fatih'te 12 kütüphane ile 300 bin üye olduk' dedi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ve birçok akademik ve idari personel ile öğrencinin katılımıyla Nevruz kutlamaları düzenlendi. Rektör Bentli, baharın gelişini simgeleyen bu özel günün dostluk ve bereket getirmesini diledi. Kutlamalar ateş yakma, demir dövme, ok atışları ve halk oyunları gösterisi gibi etkinliklerle renklendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türki cumhuriyetleri ve Yörük derneklerinin iş birliğiyle Nevruz Bayramı'nı kutlayacak. Etkinliklerde halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlamaları yapıldı. Protokol üyeleri ve minik öğrencilerin katıldığı etkinlikler renkli anlara sahne oldu.
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