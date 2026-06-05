Isparta Uluslararası Gül Festivali Görkemli Kortejle Başladı - Son Dakika
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Isparta Uluslararası Gül Festivali Görkemli Kortejle Başladı

Isparta Uluslararası Gül Festivali Görkemli Kortejle Başladı
05.06.2026 20:24  Güncelleme: 20:28
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Dünya gül üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da Uluslararası Gül Festivali, binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Vali ve belediye başkanı, festivali uluslararası boyutta güçlendirme hedefini vurguladı.

Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da düzenlenen Uluslararası Gül Festivali, yerli ve yabancı katılımcıların yer aldığı görkemli bir kortej yürüyüşüyle başladı. Gül yaprakları ve gül sularının eşlik ettiği yürüyüşte kent renkli görüntülere sahne olurken, binlerce vatandaş da festival coşkusuna ortak oldu. Isparta Valisi Abdullah Erin, "Önümüzdeki yıllarda festivali daha da zenginleştirerek ve uluslararası boyutta güçlendirerek dünya çapında adından söz ettiren bir organizasyona dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Gül Festivali, binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe Isparta Valisi Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Isparta Belediyesi önünden başlayan kortej, Mimar Sinan Caddesi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş boyunca mehteran takımı, çeşitli okullar, engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları ile Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri ve uluslararası öğrenci toplulukları renkli gösteriler sundu.

Binlerce kişi festival coşkusuna ortak oldu

Festival coşkusunun hakim olduğu yürüyüşte protokol üyeleri vatandaşları selamlarken, kortej araçlarından vatandaşların üzerine gül yaprakları serpildi, gül suları sıkıldı. Güllerle süslenen cadde ve sokaklar adeta renk cümbüşüne dönüşürken, vatandaşlar da etkinliği cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin katıldığı festivalin ilk gününde Isparta sokakları yoğun ilgi gördü. Dünya gül üretimindeki önemli konumuyla bilinen Isparta'da düzenlenen festival kapsamında önümüzdeki günlerde çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği bildirildi.

"Gül, bu topraklarda dededen toruna aktarılan bir mirastır"

Kortejde konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Değerli Ispartalı hemşehrilerim, yurt dışından ve ülkemizin çeşitli illerinden ilimize gelen kıymetli misafirlerimiz, festivalimize katılarak bu güzel organizasyona renk katan uluslararası ekiplerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklarımız; hepinizi Isparta Belediyemiz ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Isparta'mız son 8 yıldır Gül Festivali'ni her yıl daha güçlü ve daha coşkulu bir şekilde kutlayarak bugünlere ulaştı. Isparta denildiğinde akla ilk gelen şey güldür. Türkiye'nin herhangi bir yerinde gülü andığınızda insanların aklına hemen Isparta gelir. Hatta birine nereli olduğunuzu anlatırken 'Gül Şehri' demeniz yeterlidir. Bu güzelliği ülkemizin dört bir yanındaki insanlar bilir. Peygamber Efendimizin kokusu olarak bilinen gülü Rabbim bizlere nasip etmiş. Bizler de bu değeri en iyi şekilde yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için gayret ediyoruz. Gül, bu topraklarda dededen toruna aktarılan bir mirastır. Aynı zamanda bir aile çiftçiliği kültürüdür. Yaklaşık 18 bin aile geçimini gül üretiminden sağlamaktadı" dedi.

"Her güzel ürünün arkasında büyük bir emek vardır"

"Her güzel ürünün arkasında büyük bir emek vardır" diyen Başkan Başdeğirmen, "Manevi değeri yüksek olan bu gül, özenle üretilerek dünyanın dört bir yanına gönderilmektedir. Bugün dünya gül yağı ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'i tek başına Isparta tarafından karşılanmaktadır. Bu da bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Gül yağı, hem parfümeri hem de ilaç sanayisinde dünyanın en değerli ham maddeleri arasında yer almaktadır. Ben her fırsatta şunu söylüyorum; yurt içinden veya yurt dışından gelen herkes bir gün Isparta'da sabah ezanı vaktinde, çiy taneleri henüz güllerin üzerinden kurumadan bir gül bahçesine girip gül toplamalıdır. O huzuru yaşayan insan adeta bir yıllık stresini geride bırakır. Hiçbir ilaca, sakinleştiriciye ya da dinlendiriciye ihtiyaç duymadan doğanın sunduğu eşsiz terapiyi yaşar. Değerli misafirlerimiz, bir gün mutlaka sabahın ilk ışıklarıyla bir gül bahçesinde gül toplamanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her güzel işte olduğu gibi en büyük yükü Belediye Başkanımız omuzladı"

Isparta Valisi Abdullah Erin de, "Ispartamızda bir Gül Festivali'nde daha birlikte olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim, bu etkinliği şehrimizin kalkınmasına, gelişmesine ve zenginleşmesine vesile kılsın. Elbette bu organizasyonda emeği geçen çok sayıda kişi ve kurum var. Her güzel işte olduğu gibi en büyük yükü Belediye Başkanımız omuzladı. Bizler de kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve diğer paydaşlarla birlikte destek vermeye çalıştık. Geçtiğimiz yıl da bu festivale vali olarak katılma şerefine nail olmuştuk. O dönem de oldukça güzeldi ancak bu yıl çok daha büyük bir coşku ve çok daha kalabalık bir katılım görüyoruz. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Hedef dünya çapında bir festival

Önümüzdeki yıllarda festivali daha da zenginleştirerek ve uluslararası boyutunu güçlendirerek dünya çapında adından söz ettiren bir organizasyona dönüştüreceklerini belirten Erin, "Milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve tüm paydaşlarımızla el ele vererek bu festivali daha üst seviyelere taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Isparta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Isparta Uluslararası Gül Festivali Görkemli Kortejle Başladı - Son Dakika

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